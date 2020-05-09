Знамена и фотографии «Бессмертного полка» 9 мая впервые пролетят над Екатеринбургом

В День Победы, девятого мая 2020 года впервые знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» пролетят в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Центрального военного округа в рамках демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом.

Как уже сообщало агентство, 9 мая в 11 часов в Екатеринбурге состоится праздничный пролет авиации, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Над центральной площадью города в парадном строю проследуют 22 самолета и вертолета.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЦВО МО РФ, знамена, которые торжественно передали летчикам представители движения «Бессмертный полк», установили на грузовых кабинах вертолетов. Л

Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 разместили в самолетах фотографии родственников-фронтовиков. В День Победы в парадном строю над главной площадью Екатеринбурга впервые пролетит более 20 фотографий «Бессмертного полка».

Кроме того, в 12 часов четыре самолета СУ-34 пролетят над мемориалом «Вечный огонь» в Челябинске. Они промчатся на высоте до 400 метров со скоростью 550 километров в час в плотном боевом порядке. Интервал между крыльями самолетов будут порядка пяти метров, сообщил представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.