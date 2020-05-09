ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Знамена и фотографии «Бессмертного полка» 9 мая впервые пролетят над Екатеринбургом

Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 09:08

В День Победы, девятого мая 2020 года впервые знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» пролетят в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Центрального военного округа в рамках демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом.

Как уже сообщало агентство, 9 мая в 11 часов в Екатеринбурге состоится праздничный пролет авиации, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Над центральной площадью города в парадном строю проследуют 22 самолета и вертолета.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЦВО МО РФ, знамена, которые торжественно передали летчикам представители движения «Бессмертный полк», установили на грузовых кабинах вертолетов. Л

Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 разместили в самолетах фотографии родственников-фронтовиков. В День Победы в парадном строю над главной площадью Екатеринбурга впервые пролетит более 20 фотографий «Бессмертного полка».

Кроме того, в 12 часов четыре самолета СУ-34 пролетят над мемориалом «Вечный огонь» в Челябинске. Они промчатся на высоте до 400 метров со скоростью 550 километров в час в плотном боевом порядке. Интервал между крыльями самолетов будут порядка пяти метров, сообщил представитель пресс-службы ЦВО Александр Савчук.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
06.05.20 10:12
Южноуральцев призывают принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»
Общество
24.04.20 10:06
Фотолюбителей Челябинской области приглашают к участию в акции «Бессмертный фотополк»
Общество
22.04.20 16:47
Ветеран из Челябинска предложила создать виртуальный «Бессмертный полк»
Общество
09.05.19 20:00
Фоторепортаж
"Бессмертный полк" в Челябинске
06.05.20 23:17
Здоровых вахтовиков их Якутии доставят в Челябинскую область 7 мая
06.05.20 23:05
За сутки в России зарегистрировано 10 тысяч 559 случаев коронавируса
05.05.20 20:11
За сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса
05.05.20 19:22
Впереди короткая рабочая неделя, но не у всех
04.05.20 17:44
В Челябинскую область доставят из Якутии южноуральских вахтовиков, у половины подтвержден коронавирус
03.05.20 23:29
В России поставлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса
02.05.20 16:22
За сутки в России подтверждено почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
02.05.20 14:33
В Курганской области ограничили въезд на территорию региона
30.04.20 16:56
Россиянам с двойным гражданством разрешили летать
30.04.20 13:54
Число случаев коронавируса в России превысило 106 тысяч, в УрФО - 2575
Общество
Сегодня, 10:34
В Челябинской области празднуют 75-летие Великой Победы
Среда обитания
Вчера, 15:38
Бульвар Славы в Челябинске превратился в большой цветник
Новости
Вчера, 20:17
Общество
В челябинский проект "Имена героев" едва не вошел снимок человека, похожего на Гитлера
Вчера, 16:53
Происшествия
На отвалах коркинского угольного разреза загорелась сухая трава
Вчера, 16:37
Среда обитания
В Челябинске ко Дню Победы посадили кедровую рощу
Вчера, 16:17
Общество
Челябинский исторический музей внес вклад в историю
Вчера, 16:09
Происшествия
Огнеборцы Челябинской области вторые сутки спасают Ильменский заповедник от огня
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Вчера, 11:50
Федерация
Время работы удаленщиков пропишут в ТК
07.05.20 14:19
Федерация
Российских военных оставили без права на пост
07.05.20 14:11
Федерация
В России установлен новый рекорд по числу подтвержденных случаев коронавируса за сутки
06.05.20 23:05
Федерация
За сутки в России зарегистрировано 10 тысяч 559 случаев коронавируса
05.05.20 20:11
Федерация
За сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса
Теги
Бессмертный полк
ЦВО
75-летие Победы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика