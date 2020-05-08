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Алексей Текслер рассказал, как поздравит своего деда-фронтовика с Днем Победы

Общество
Вчера, 18:19
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как намерен поздравить своего деда-фронтовика с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона отметил, что общается со своим дедушкой, проживающим в Челябинске, практически каждый день. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, общение проходит в онлайн-режиме. Пожилые люди относятся к группе риски и все личные контакты с ними рекомендованы сократить до минимума. Но остается видеосвязь.

«Завтра мы с сыном сделаем видеозвонок. Мы вместе поговорим с дедом, поздравим его с 9 мая. Все будет, как всегда. Дед всегда ждет этот праздник, для него он очень важен», - поделился Алексей Текслер.

В феврале дедушке челябинского губернатора - Анатолию Михайловичу Зотову - исполнилось 96 лет.

На фронт молодой боец Зотов ушел в 1942 году, на тот момент ему было 18 лет. Анатолий Зотов участвовал в обороне Ленинграда.

«Я был истребителем танков, с противотанкового ружья стрелял по танкам. Подбил один танк и награжден медалью “За боевые заслуги”»,  - рассказывал прадед своему восьмилетнему правнуку.

В Челябинскую область Анатолий Зотов приехал после войны из Костромской области и живет уже в этом регионе 72 года.

Алексей Текслер родился в Челябинске и прожил в этом городе до 16 лет, затем вместе с родителями перебрался в другой регион. Последнее время со своей семьей жил в Москве. В марте 2019 года Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области, а в сентябре одержал победу на выборах главы региона.

В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы 9 мая пройдут в онлайн-формате. Алексей Текслер заверил, что публичные торжества - Парад Победы, шествие "Бессмертного полка" и другие - обязательно состоятся, но после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Ирина Текслер
75-летие Победы
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