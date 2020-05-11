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Помнить вечно

Южноуральцы намерены вечно хранить память о фронтовиках

Общество
Сегодня, 14:44
Автор: 
Олеся Денисова

Истории ветеранов Великой Отечественной войны, вставших в строй «Бессмертного полка» Челябинской области», будут переданы на вечное хранение в Музей Победы. Кроме того, регион продолжит розыск южноуральцев, канувших на полях сражений, чтобы память об их подвигах навсегда сохранилась в сердцах сражений.

Напомним, девятого мая 2020 года из-за пандемии коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в дистанционном формате. В онлайн-шествии, которое продлится в течение двух недель, принимают участие почти три миллиона человек со всего мира.

В акции принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства обратился к участникам из кабинета в Кремле. Рядом с ним были установлены портреты его родителей - Владимира и Марии Путиных. Владимир Спиридонович ушел на фронт добровольцем в 1941 году, защищал Невский пятачок, был тяжело ранен.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, - наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда», - обратился к участникам онлайн-шествия Владимир Путин и пообещал, что «Бессмертной полк» еще прошагает по стране, отдавая дань героям войны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также встал под знамена «Бессмертного полка» и на своей странице рассказал о своем дедушке – Зотове Анатолии Михайловиче, который в возрасте 18 лет ушел на фронт. Он воевал на Ленинградском фронте. Был истребителем танков. Был ранен. «Я очень люблю и горжусь своим дедом», - подчеркнул Алексей Текслер.

Необычная форма проведения шествия в этом году (а на региональном уровне был сделан акцент на видеоролики) дала и свои плюсы – в Челябинской области появилось множество добрых семейных историй о фронтовиках, которые подготовили благодарные потомки ветеранов. Были и необычные с исторической точки зрения факты.

Так, один из наших фронтовиков, вернувшихся с войны, работал на Челябинском трубопрокатном заводе и когда лили трубы во время холодной войны, он участвовал в ставшем знаменитом на весь мир событии в годы холодной войны – на первой трубе была сделана ставшая знаменитой надпись: «Труба тебе, Аденауэр!».

«Мы все такие интересные истории соберем и сделаем отдельно в Челябинске интерактивную выставку, чтобы южноуральцы увидели не музейные, а живые сюжеты», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» один из руководителей Челябинского регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

На базе московского Музея Победы уже создан всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

«Среди множества сайтов, предлагающих размещать истории воевавших родственников, депозитарий Музея Победы – самый мощный и надежный, позволяющий на своих электронных страницах объединить в единое целое миллионы и миллионы фотографий, документов, семейных преданий – сберечь и передать будущим поколениям историю Великого Подвига и Великой Победы наших соотечественников на фронте и в тылу», - отметил координатор Бессмертного полка в Челябинской области Игорь Белехов. - У нас, региональных координаторов, есть мечта – чтобы каждый школьник, написавший историю о своем деде, смог увидеть ее в Музее Победы».

Все бесценные материалы, собранные за годы существования Бессмертного полка в Челябинской области, планируется передать на вечное хранения в электронный депозитарий в Музее Победы. «Мы ждем, когда Музей Победы на Поклонной горе откроет электронный депозитарий, чтобы все, что мы собираем, осталось навечно. Музей Победы, мы надеемся, будет всегда, значит, и истории эти сохранятся навсегда», - рассказала Елена Скорнякова.

Поисковые отряды региона также вносят свою лепту в сохранении памяти о героях войны, восстанавливая события военных времен и имена пропавших без вести на полях сражений южноуральцев. Как рассказал председатель Челябинского регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуренович, в этом году из-за эпидемии поисковики не смогли выбраться в весенние экспедиции, но в этом были найдены и положительные моменты – вынужденная остановка позволила поисковикам уделить больше времени собранному в предыдущие годы материалу.

В канун Дня Победы поисковики из Твери нашли останки южноуральца, старшего лейтенанта Петра Еремеева из 28-го истребительного авиаполка, который 2 октября 1941 года не вернулся с боевого задания. Ночью 29 июля 1941 года Петр Еремеев на МиГ-3 протаранил немецкий бомбардировщик Ю-88 при обороне Москвы. Сам летчик после этого воспользовался парашютом и остался жив. Петру Еремееву в 1995 году присвоят Героя России, рассказали поисковики.

Петр Еремеев в свое время жил в Златоусте, работал на Ашинском металлургическом заводе. Его сын и дочь живут в Челябинске. Дети хотят перезахоронить останки Петра Еремеева на воинском мемориале, который расположен на Успенском кладбище в Челябинске. Вопрос в настоящий момент обсуждается с минобороны, рассказал Евгений Гуренович.

В Магнитогорске большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны проводит участник боевых действий в Чечне, доброволец Донбасса Андрей Савкин. У него отважно сражались на фронтах деды по материнской, и по отцовской линиям.

Андрей Савкин для сайта «Бессмертный полк» передал воспоминания своего деда, младшего сержанта Константина Васильевича Казармушкина. В дальнейшем он планирует написать книгу об участниках Великой Отечественной войны. Материала набралось уже предостаточно. Но историк-архивист из Магнитогорска не прекращает поиск новых сведений.

Кроме того, в регионе продолжается начатая в 2011 году работа по постановке на учет памятников военной истории. «На данный момент в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о 117 таких объектах недвижимости, расположенных на территории Южного Урала. За 2019 год и прошедший период 2020 года осуществлен кадастровый учет 15 сооружений - братские могилы, мемориальные комплексы, памятники-обелиски, аллеи героев», - сообщили агентству в региональном управлении Росреестра.

Алексей Текслер, поздравляя южноуральцев с Днем Победы, заверил, что как только угроза распространения коронавируса отступит, обязательно состоится Парад Победы и шествие «Бессмертного полка. «Я уверен, что мы вместе справимся и с этой напастью, и уже скоро выйдем на наши улицы и пройдем в шествии Бессмертного полка и проведем парад Победы», - подчеркнул губернатор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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