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Златоустовский "Омнибус" продолжает радовать и удивлять своих зрителей

Культура
Сегодня, 15:32
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Златоустовский драматический театр  "Омнибус" продолжает активно общаться со своими зрителями в режиме онлайн. Сегодня на сайте театра можно увидеть не только золотую коллекцию спектаклей, но и два  проекта, созданные  им совместно со Златоустовским телевидением в разные годы и посвящённые Великой Победе - "Этот день Победы" и "Шел солдат с войны".

       По отзывам зрителей, полученных в эти дни в адрес театра,  их взволновало искреннее и проникновенное чтение любимых стихотворений о войне артистов "Омнибуса": заслуженных артистов РФ Юрия Чулошников и Вячеслава Борисова, Максима Фаустова, Натальи Фаустовой, Вероники Небываловой, Оксаны Заславской, Екатерины Крыгиной, Виктории Фроловой. Фильм "Шел солдат с войны", в котором также снялись артисты театра, основан на рассказах и письмах златоустовцев - участников Великой Отечественной войны.

         А в театральном фойе в эти дни  развернулась традиционная, девятая по счёту художественная выставка "Грани таланта" с участием сотрудников "Омнибуса". Как рассказала нашему корреспонденту заведующая литературной части театра Светлана Трофимова, талантливые мастера разных служб и цехов театра  представлены   на ней во всём разнообразии своего рукотворного  увлечения - это пейзажи, натюрморты, вышивка, вязаные изделия, мягкая игрушка, резьба по дереву, роспись на досках... Такое  многообразие техник впечатляет, работы радуют своим позитивом. И, конечно же, на выставке представлена тема Великой Отечественной войны. Заслуженный артист РФ Юрий Чулошников написал портрет в портрете: на картине автор держит портрет своего отца - гвардии старшего лейтенанта Чулошникова Хрисанфа Петровича, участника боев на Волховском, Ленинградском и Калининском фронтах. Бутафор-декоратор особо сложных работ Андрей Богомолов представил серию графических работ "Посвящение деду", в которых осветил страницы военной жизни родного солдата: плен, концлагерь, побег, последний бой.

         Пока, до окончания самоизоляции,  зрители только по видео и  фотографиям могут видеть очередные "Грани таланта". Среди участников новой выставки также актриса Екатерина Крыгина, мастер по пошиву мужского костюма Валентина Петрова, костюмер Татьяна Почивалова, костюмер Елена Егорова, художник-бутафор Тимиргази Миндибаев, художник-декоратор Зинаида Шарова.

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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