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Золотая коллекция Челябинской филармонии с доставкой на дом

Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 19:11
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Челябинская государственная филармония продолжает трансляции концертов из своей золотой коллекции. Каждый день в онлайн-формате она предлагает своим зрителям и слушателям незабываемы встречи с любимыми артистами и творческими коллективами.

Ежедневно с 3 по 12 апреля зрителям и слушателям посчастливится погрузиться в головокружительную музыку аккордеона (концерт «Головокружительный аккордеон»), услышать красивые голоса солистов филармонии ( концерт «Шумят листвою тополя»), вспомнить блистательную Изабеллу Юрьеву ( концерт памяти великой певицы) или Нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына ( в исполнении Александра Филиппенко)... 

График трансляций этих и других концертов и программ можно найти на сайте Челябинской филармонии. По будням они транслируются в 19-00, в выходные дни (для детей и всей семьи) - в 12-00.

Сегодня (3 апреля) жители региона смогли стать участниками большого праздничного вечера «80 лет на бис», посвящённого юбилею Челябинской филармонии и начавшегося в 18-30.

Грандиозный юбилейный гала-концерт дарит возможность оценить все богатство музыкальных жанров, мастерство и разнообразие филармонических коллективов. 

Своим искусством слушателей радуют филармонический оркестр «Классика», Уральский духовой оркестр, пианисты Наталья Гущина, Роман Севастьянов, Ирина Липатова.

За джазовую составляющую вечера отвечает ансамбль «Уральский диксиленд». Певческие традиции филармонии воплощает на сцене Камерный хор имени Валерия Михальченко. 

Торжество украсят своим участием звездные гости из Петербурга и Москвы. Это лауреат Международного конкурса им. Чайковского, один из лучших молодых скрипачей России Павел Милюков, виртуозная пианистка Канон Мацуда (Япония-Россия), солистка Мариинского театра Мария Баянкина, певец и композитор Валерий Ярушин, легендарный джазовый пианист и бэнд-лидер Анатолий Кролл.

Завтра (4 апреля) вся семья сможет восхищаться «Щелкунчиком», а в воскресенье (5 апреля) послушать концерт «Посвящение Изабелле Юрьевой»…

Следует напомнить, что онлайн-трансляции концертных программ и театральных спектаклей зрелищных учреждений области теперь можно смотреть онлайн в виртуальном проекте телеканала ОТВ.

 

Автор: 
 Людмила Фёдорова
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