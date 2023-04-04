10 причин, по которым всегда следует тренироваться под музыку

Не можете тренироваться, не слушая музыку? Вы не одиноки, и в результате такого подхода вы, определённо, становитесь здоровее. В нашей статье предлагаем узнать о преимуществах музыки для тренировок.

С музыкой вы будете заниматься усерднее

Чувствуете дополнительный прилив бодрости, когда звучит ваша любимая мелодия? На это есть причина: музыка заставляет вас бегать дальше, дольше ездить на велосипеде и быстрее плавать - часто вы даже не осознаете этого. Действительно, музыка подобна легальному наркотику для спортсменов. Она может значительно снизить восприятие усилий и повысить выносливость на целых 15 процентов.

Уменьшение боли

В исследовании 2013 года, проведённом Университетом Макгилла, исследователи написали, что по имеющимся данным, если слушать новые песни , снижается потребность в опиатных препаратах при послеоперационной боли. Хотя музыка не является заменой лекарств для лечения хронической боли, она может отвлечь вас от обычных болей во время тренировки. Таким образом, у вас больше шансов выстоять и завершить свою тренировку.

Повышение уровня счастья естественным образом

Музыка естественным образом повышает уровень дофамина, нейромедиатора, который управляет системой радости вашего мозга. Прослушивание музыки во время тренировки может дать вам выброс дофамина, что приведёт к ощущению хорошего самочувствия. В то же время физические упражнения повышают уровень серотонина (нейромедиатора, повышающего настроение), так что эта комбинация сотворит чудеса с вашими гормонами счастья.

Музыка уменьшает стресс и тревогу

Прослушивание правильной музыки во время растяжки или занятия йогой может помочь вам расслабиться и сохранить расслабляющий эффект на весь оставшийся день. И, согласно обзору 2013 года, опубликованному в журнале Trends in Cognitive Sciences, прослушивание музыки может снизить уровень стресса. Выбрав лучшие композиции для тренировки и йоги, вы сможете скачать новинки музыки на специализированном музпортале.

Музыка помогает повысить иммунитет

Было доказано, что музыка улучшает настроение и уменьшает стресс (как упоминалось выше), что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на иммунитет. Так что не нужно беспокоиться о том, что надоедливая простуда нарушит ваш режим занятий фитнесом!

С музыкой вы будете лучше бегать

Синхронизируйте свою пробежку с оптимистичным плейлистом, и вы будете поддерживать темп и даже улучшите свою выносливость. Песни со скоростью 140-160 ударов в минуту оптимальны для бега. Согласно статье в Scientific American, музыка может действовать как метроном, помогая поддерживать устойчивый темп, уменьшая количество неверных шагов и снижая затраты энергии.

С музыкой время летит незаметно