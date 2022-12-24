28 детей из Челябинской области приехали на елку Минпросвещения в Москву

Сегодня, 24 декабря, с Москвой знакомятся 28 детей-сирот из Челябинской области. Они приглашены на традиционную елку Министерства просвещения, которая проводится для «государственных детей», достигших успехов в спорте, творчестве и учебе. В этом году праздник в столице посетят дети из Коркино, Кыштыма, Катав-Ивановска, Челябинска и села Анненского Карталинского района. Вчера они вылетели в Москву.

Праздничная программа включает обзорную экскурсию по Москве, а также творческую акцию «Вечер знакомств». Детям предстоит экскурсия в «Крокус Сити Океанариум», мюзикл «Снежная королева». А основное событие программы — ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Ёлка от Минпросвещения проводится с 2016 года. Её посетили около 5000 детей.В этом году она будет проходить в Москве с 23 по 25 декабря. Её участниками станут более 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 86 регионов.