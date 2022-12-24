24.12.2022
Пожар в доме престарелых унес 20 жизней в Кемерове
24.12.2022
Елка желаний: Тракторозаводской район Челябинска присоединился к акции
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
24.12.2022
28 детей из Челябинской области приехали на елку Минпросвещения в Москву
23.12.2022
Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»
23.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
28 детей из Челябинской области приехали на елку Минпросвещения в Москву
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
09.12.2022
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022