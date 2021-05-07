70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»

Сегодня, седьмого мая, исполнилось 126 лет связи и радио в России - самой динамичной и передовой отрасли, без которой сегодня сложно представить современное общество. В этот день в 1895-м году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал прототип современного радио.

Специально к профессиональному празднику национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подсчитал, сколько сотрудников с фамилией Попов/Попова трудится в компании. Оказалось, что всего таких на Урале 70, а в Челябинском филиале «Ростелекома» - семь человек. Так совпало, что абсолютно все они работают в блоке технической инфраструктуры, который отвечает за качество и бесперебойную работу линий связи Южного Урала.

«Ростелеком» - инфраструктурный провайдер, работающий круглосуточно 365 дней в году, от деятельности которого во многом зависит жизнедеятельность Челябинской области и страны.

Как напоминает пресс-служба компании, в 2020 году потребление интернет-трафика на сетях «Ростелекома» в регионе выросло почти в полтора раза.