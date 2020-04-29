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Герой нашего времени

98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин

Общество
Сегодня, 15:54
Автор: 
Инна Шемаева

Великой Отечественной войны Валентин Кузнецов из села Долгодеревенское (Челябинская область) написал более 600 картин. Он мечтает найти своего зрителя.

Боевой путь Валентина Ивановича Кузнецова начался в 1941 году, когда его, накануне окончившего училище штурманов, отправили на фронт в закавказский военный округ. Там молодой штурман охранял нефтяные районы Азербайджана от налетов фашистской авиации и проникновения диверсионных групп со стороны Турции.

Он не только герой войны, сбивавший немецкие самолеты в чужом воздушном пространстве, но и художник. После окончания войны Валентин Иванович почти 40 лет он проработал в школе села Долгодеревенское. Используя зарисовки, сделанные во время походов с учениками по области, он написал более 600 картин, которые экспонировались в различных выставочных центрах.

Среди его работ преобладают пейзажи Южного Урала, просторы средней полосы России, есть виды старинных русских городов и портреты. Отдельная серия картин Валентина Ивановича посвящена красотам Челябинска и его окрестностей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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