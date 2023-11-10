Аэропорт Магнитогорска планирует возобновить работу с 11 ноября

Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская области), закрытый на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с первого июня 2023 года, возобновит работу в субботу, 11 ноября. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

По данным онлайн табло на сайте АО «Международный аэропорт Магнитогорска», на 11 ноября запланирован вылет двух рейсов: SU 1429 «Магнитогорск – Москва» авиакомпании Аэрофлот (вылет в 06.05, время в пути – два часа 40 минут) и рейс N4 342 «Магнитогорск – Санкт-Петербург» авиакомпании Nordwind (вылет в 20.20, время в пути – три часа 15 минут).

В пять часов пять минут ожидается прилет самолета Аэрофлота рейс SU 1428 из Москвы. В 19.05 в Магнитогорском аэропорту должно приземлиться воздушное судно авиакомпании Nordwind, которое вылетит из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 12 ноября, еще отправится рейс A4 6164 Магнитогорск – Минеральные Воды авиакомпании Азимут. Вылет в 08.20, время в пути – два часа 55 минут. Рейс A4 6163 из Минводы ждут в Магнитке в 06.25.

Напомним, международный аэропорт Магнитогорска был закрыт на реконструкцию первого июня 2023 года. С этого момент и по настоящее время магнитогорцы могли летать в другие города и страны из ближайших аэропортов – в Челябинске и Уфе.

Реконструкцией аэропортового комплекса занимается ООО «Альмакогруп» (зарегистрирована в Московской области). Соответствующий контракт был подписан в 2022 году. На проведение работы направлено 5,77 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска выполнили опережающими темпами - за один строительный сезон 2023 года. Модернизацию всей аэродромной инфраструктуры аэропорта планируется завершить в 2024 году.

На этой неделе уже объявлен аукцион на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Срок завершения проектных работ, которые включают получение положительного заключения государственной экспертизы, – не позднее 20 декабря 2024 года.