10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
10.09.2023
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
Дневник стройки (ВИДЕО)
05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
11.04.2023
Сотрудницы аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
10.04.2023
С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском
13.03.2023
Аэропорт Магнитогорска закроют на все лето и сентябрь (подробности)
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023