Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года

Реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) планируется выполнить опережающими темпами и завершить за один строительный сезон 2023 года, модернизацию всей аэродромной инфраструктуры аэропорта - в 2024 году, сообщает ФКУ «Ространсмодернизация».

Длина полосы составит три тысячи 250 метров. Работы ведутся ускоренными темпами и на сегодняшний момент они выполнены на 70%. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы планируется завершить в ноябре 2023 года.

В аэропорту также ведется реконструкция рулёжных дорожек, перрона, монтаж светосигнального и метеооборудования.

Кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрено строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, здания аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений дождевого стока и патрульной дороги.

Модернизацию всей аэродромной инфраструктуры аэропорта намерены закончить в 2024 году.

Как уже сообщало агентство, в апреле 2022 года ФКУ «Ространсмодернизация» определила победителя аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса- ООО «Альмакогруп».

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и включены в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (финансирование за счет средств федерального бюджета). На проведение работы будет направлено 5,77 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Аэропорт Магнитогорска планировалось закрыть на реконструкцию с первого июня по первое октября 2023 года. Комплекс работ планировалось завершить в 2024 году.

В ФКУ «Ространсмодернизация» отмечают, реконструкция аэропорта Магнитогорска станет дополнительным драйвером для развития Челябинской области. Город располагается на стыке Европы и Азии и является крупнейшим деловым и промышленным центром Урала.

ДЛЯ СПРАВКИ

Аэропорт и взлетная полоса в Магнитогорске находились в федеральной собственности до июня 2021 года.

На аукционе 29 июня был продан полный пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 миллиона рублей. Сюда вошли 20 земельных участков общей площадью 41,9 гектара, 59 зданий и одно воздушное судно. Покупатель - акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург).

Последний раз аэропорт Магнитогорска реконструировали в конце 90-х годов прошлого столетия. Тогда изменения коснулись аэродрома и аэровокзального комплекса.