Магнитогорский аэропорт ищет разработчика нового аэровокзального комплекса

Акционерное общество «Международный аэропорт Магнитогорска» (Челябинская область) готово направить 105,6 миллиона рублей на разработку проекта нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Информация об электронном аукционе на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11 часов шестого декабря. Итоги планируется подвести 15 декабря.

Генподрядчику предстоит подготовить проектную документацию для строительства трехэтажного здания (предусмотрено пять вариантов фасадов здания), аванперрона перед стоянками воздушных судов для организации посадки/высадки пассажиров. Как минимум две стоянки ВС должны быть оборудованы телескопическими трапами. Новая часть АВК будет примыкать к существующему перрону, включая аванперрон.

Проектная пропускная способность терминала составит 200 пассажиров в час. Годовая пропускная способность пассажиропоток внутренних воздушных линий (ВВЛ) – 800 тысяч пассажиров. Проектом будут определены показатели часовой пиковой нагрузки, при этом совмещенный прилет и вылет нового ВВЛ должен быть не менее 400 пассажиров/час.

Проектными решениями будет предусмотрено строительство/реконструкцию инженерной инфраструктуры.

Все работы должны быть полностью завершены до 20 декабря 2024 года

Срок завершения проектных работ, которые включают получение положительного заключения государственной экспертизы, – не позднее 20 декабря 2024 года.

Как уже сообщало агентство, в апреле 2022 года ФКУ «Ространсмодернизация» определила победителя аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса в Магнитогорске - ООО «Альмакогруп». На проведение работы будет направлено 5,77 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства выделены по федеральной программе «Развитие региональных аэропортов».

Работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы планируется выполнить опережающими темпами и завершить за один строительный сезон 2023 года. Модернизацию всей аэродромной инфраструктуры аэропорта намерены закончить в 2024 году.