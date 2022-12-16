Афиша новогодних мероприятий в Челябинске

Накануне Нового года и январских каникул в Челябинске пройдет множество культурно-развлекательных событий. Афишу новогодних мероприятий опубликовала администрация Челябинска.

Самые масштабные из них состоятся на территории ледового городка на площади Революции. В этом году концепцией ледового городка стал «Ледяной аквариум».

В день открытия ледового городка, 26 декабря, с 18 вечера горожан будет встречать «Добрый понедельник» - символ начала предновогодней недели. После торжественного открытия добрыми пожеланиями со зрителями поделятся артисты программы «Новогодние приключения в аквариуме».

27 декабря горожан поприветствует «Сказочный вторник». Волшебство подарят театрализованное представление «Сказочные подарки Золотой рыбки» и игровая программа «Море волнуется раз…».

«Счастливая среда» 28 декабря погрузит всех присутствующих в сказку с программой «Как Морской царь поверил в чудо». Вечер завершит игра со зрителями «Море волнуется раз…».

29 декабря на площадке будет царить «Вкусный четверг». А чтобы не терять вкуса к жизни – для всех присутствующих запланирован «Новогодний королевский приём в стране Чудес».

30 декабря предстанет с программой «Любимая пятница» - вечер с музыкой и танцами, интеллектуальными и подвижными играми «В океане знаний и книг».

А в канун Нового года, 31 декабря, горожан ждет «Веселая суббота». Веселиться и танцевать можно будет уже с 12 часов вместе с зимними персонажами.

Новый 2023 год предлагается встретить «Уютным воскресеньем». Первого января с 12 часов начнет создавать уютное настроение концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки», продолжат день новогодние гулянья, а также квест «Эльфы в морском царстве».

Переход в «Бодрый понедельник» второго января обеспечит спектакль «Новогодние приключения в аквариуме». Позаботиться о себе горожан зовут третьего января, в «Заботливый вторник», а желающие получить свою порцию чуда приглашаются четвертого января, в «Чудесную среду». «Сладкий четверг» пятого января побалует гостей праздника, а «Волшебная пятница» шестого января подарит ощущение волшебства в канун Светлого Рождества.

Седьмого января в «Ледяном аквариуме» отметят Светлое Рождество, запланирована тематическая празднично-игровая программа, после чего телеканал ОТВ представит программу «Хорошие песни».

Восьмого января – «Семейное воскресенье» на ледовом городке. В завершающий день новогодних каникул состоится новогодняя программа и Семейный фестиваль «Чудо-сани.74».

Кроме событий на ледовом городке, новогодняя афиша включает множество мероприятий в парках, клубах, театрах и муниципальных кинотеатрах с семейным новогодним кино. Каждый сможет найти для себя что-то по душе.