АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области

В Челябинской области широко отметят 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия в честь памятной даты уже стартовали во всех городах и районах области и завершатся 20 мая. Во всех муниципалитетах проводятся мемориальные мероприятия, выставки, классные часы, концерты, встречи с ветеранами, спортивные соревнования.

ЧЕЛЯБИНСК

Девятого мая в девять часов утра состоится возложение венков и цветов к Вечному огню. В церемонии примут участие руководители области и города, ветераны, военнослужащие, представители общественности, жители.

В 11 часов на площади Революции состоится торжественное построение челябинского гарнизона. В парадных расчетах задействованы военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны боевых действий и военной службы, кадеты, курсанты, общественные организации. Также по площади пройдут более 50 единиц исторической и современной военной техники, в том числе танки Т-34, ИС-3, самоходная установка САУ-152.

В 13 часов в городских парках стартует акция «Георгиевская ленточка», во время которой волонтеры будут раздавать горожанам символы Великой Победы.

В 19 часов на площадке у Торгового центра начнется праздничный концерт «Стихи и песни Победы». Хэдлайнерами программы заявлены народный артист РФ Сергей Безруков и поп-звезда Полина Гагарина. Завершится вечер праздничным фейерверком в 22 часа.

Библиотеки Челябинска подготовили мероприятия, посвященные празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, - книжные выставки, обзоры, встречи, конкурсы и акции.

МАГНИТОГОРСК

В Магнитогорске по традиции центральным местом проведения городских мероприятий станут Площадь Торжеств и парк у Вечного огня.

Накануне Дня Победы, восьмого мая, в 20 часов 30 минут в парке у Вечного огня состоится Всероссийская акция «Свечи памяти. Свечи победы». Организаторы акции призывают жителей города в обозначенное время погасить в квартире свет, а на подоконнике зажечь свечу, символически почтив тем самым память погибших в Великой Отечественной войне.

Девятого мая в 10 часов на площади Торжеств состоится Парад Победы, активное участие в котором примет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», внесший неоценимый вклад в Великую Победу.

Командование парадом осуществит полковник полиции, командир ОМОН «Сталь» Управления Росгвардии по Челябинской области Сергей Ковелин, примет парад глава города Сергей Бердников. Всего в параде примут участие 17 коробок, а завершит Парад проезд специализированной автомобильной техники.

В 10 часов 40 минут состоится торжественное возложение гирлянды и цветов у Вечного огня (на площади перед монументом «Тыл – фронту».

В 18 часов 30 минут на Набережной реки Урал за монументом «Тыл - фронту» состоится «Бал и Симфония Великой Победы», в котором примут участие Магнитогорская епархия, полюбившиеся творческие городские коллективы.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

ЗЛАТОУСТ

Девятого мая в 10 часов 30 минут начнется театрализованное мероприятие, посвященное Дню Победы (Мемориал Славы).

В 12 часов состоится Парад на площади перед зданием городской администрации.

В 12 часов 40 минут – концерт духового оркестра «Музыка Победы».

В 18 часов 30 минут начнется праздничная концертная программа финалистов городского фестиваля военно-патриотической песни «Весна Победы».

В 20 часов 30 минут – концертная программа с участием артистов из Екатеринбурга «Великий май» Великая Победа!».

Завершатся мероприятия в 22 часа праздничным салютом.

МИАСС

В 10 часов 30 минут состоится митинг-концерт и возложение цветов к мемориалу Скорбящей Матери.

В 11 часов – детский тематический концерт «Спасибо деду за Победу».

В 12 часов – спортивная эстафета.

В 14 часов 30 минут – поэтическая эстафета.

В 16 часов 30 минут – показательные выступления военно-патриотических клубов, акция «ZOV-Миасс».

В 18 часов – концертная программа «Спасибо за Победу».

В 22 часа 50 минут – праздничный фейерверк.

КОПЕЙСК

СОСНОВСКИЙ РАЙОН

ЧЕБАРКУЛЬ

ЕМАНЖЕЛИНСК

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В преддверии Дня Победы в городах области, как и по всей стране, стартовала Всероссийская акция «Бессмертный полк». В 2023 году предусмотрено два формата ее проведения.

В рамках формата «Мой Герой» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в личном профиле Telegram’а можно поменять фотографию аватара на фотографию члена семьи – участника Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Расскажите историю его подвига в соцсетях с хештегами #ДвижениеПервых #РДДМ #нашБессмертныйполк #ГероиПобедыПервых.

Оформить фотографии можно с помощью онлайн-конструктора на сайте Бессмертного полка, где ваши истории будут размещены в течение года.

Формат «Бессмертный полк на автомобилях» предполагает размещение на автомобилях портретов героев, а также символов Великой Победы.