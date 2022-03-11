11.03.2022
Челябинск
11.03.2022
В Челябинске сгорели кондитерская и отдел «Рависа»
11.03.2022
Челябинская область отметит День работника уголовно-исполнительной системы
11.03.2022
В Челябинске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
11.03.2022
Южноуральские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в Ханты-Мансийске
11.03.2022
В Пласте погиб горнорабочий
Активисты призывают челябинцев сдавать макулатуру для покупки корма в приюты
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022