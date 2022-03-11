Активисты призывают челябинцев сдавать макулатуру для покупки корма в приюты

Активисты Общероссийской общественной организации «Молодежь Справедливой России» в Челябинске собирают и сдают макулатуру, чтобы на вырученные средства купить корм в приюты для безнадзорных животных.

На фоне стремительного роста курса валют, санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний корма для животных редко подорожали. Молодые люди решили организовать благотворительную акцию, чтобы поддержать приюты, которые сейчас особенно нуждаются в помощи.

«Каждый день мы привозим в приемник макулатуры килограммы старых газет, бумагу и ненужные журналы, которые предлагают нам для акции неравнодушные челябинцы. Наши активисты сами загружают макулатуру и увозят ее на склад. До конца марта на вырученные деньги мы планируем закупить корма и отвезти их в приюты», – рассказала Председатель Совета местного отделения МСР в городе Челябинске, помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Василия Швецова Мария Белова.

Активисты призывают присоединиться к акции южноуральцев. Если у вас есть макулатура, от которой вы хотели бы избавиться, звоните по телефону 89049386399.