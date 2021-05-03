Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки

В Челябинской области продолжается туристический конкурс «Юраль!». На сайте проекта юраль.рф собраны 50 интереснейших локаций для путешествий и отдыха в Челябинской области. Путешественники – активные пользователи социальных сетей - могут получить фирменную атрибутику проекта: от панам и футболок до рюкзаков для путешествий и палаток!

Проект «Юраль!» был запущен в социальных сетях в декабре 2020 года. В рамках проекта жители региона могут узнать о туристических локациях и маршрутах для путешествий в родном регионе, приобщиться к культурному и историческому наследию, поделиться друг с другом лайфхаками, получить ценные советы, готовясь к путешествию и стать владельцами туристической атрибутики (за посещение каждых 10 из 50 локаций).

За четыре месяца в проекте приняли участие 2500 южноуральцев, за это время они уже посетили участвующие в конкурсе локации более 1200 раз, лидеры конкурса набрали от 42 до 47 локаций, от победы их отделяют событийные мероприятия – Бажовский и Ильменский фестивали, областной Сабантуй, которые запланированы к проведению летом.

«Проект «Юраль!» стал некой точкой притяжения для путешественников по Южному Уралу. Мы видим, что вокруг проекта формируется своеобразное туристическое комьюнити, участники и подписчики конкурса активно делятся советами и полезными контактами, фотографиями и видео со своих уикэндов, уточняют друг у друга маршруты к новым локациям, – поделилась мнением заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова. – Мы тоже стараемся быть для нашей аудитории максимально полезными, ищем новых партнеров для проекта. Например, сейчас договорились с одной из страховых компаний о предоставлении полисов страхования от клещей по льготной цене по промокоду «Юраль!» и готовим несколько новых продуктов в рамках проекта, о которых обязательно сообщим к открытию летнего сезона».

Яркие путешествия южноуральцев собраны в социальной сети под хештегами #юраль и #твойюжныйурал. Организаторы дополнительно публикуют чек-лист конкурса – начались продолжительные майские праздники и участники акции могут найти себе путешествия по вкусу.