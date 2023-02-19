Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО

Певец Александр Буйнов обратился к жителям Челябинской области с призывом принять участие в марафоне «Народный фронт. Все для победы!».

«Защитники Отечества в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны и нуждаются в нашей поддержке», – подчеркнул Народный артист России.

Ранее с аналогичным призывом к южноуральцам обратился Дмитрий Певцов.