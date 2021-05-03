Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Тюмени объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 28 участников из 19 регионов страны. В их числе житель Магнитогорска (Челябинская область) Александр Дементьев.

Магнитогорец представил на конкурс проект «Луковстречи», который позволит многим не просто осуществить мечту детства и опробовать себя в качестве героя книги, фильма или компьютерной игры, но и соприкоснуться с древнейшим оружием — луком.

«Для меня участие в проекте «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» - это шанс рассказать о своем проекте широкой аудитории, получить оценку экспертов отрасли и масштабировать свою идею», — говорит о своем участии в конкурсе финалист.

Всего в региональном полуфинале приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

Кроме Тюмени, полуфиналы прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском и Перми. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».