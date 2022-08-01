Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году

Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев обратился к депутатам и поручил им принять активное участие в приемке готовности к новому учебному году образовательных учреждений, расположенных на территории избирательных округов. Особое внимание Александр Лазарев просит уделить выполнению проекта «Теплое окно» и федерального проекта «Новая школа».

«На недавнем совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Леонидович Текслер дал поручение провести во всех образовательных учреждениях региона инвентаризацию потенциально опасных объектов. Со своей стороны, депутатский корпус должен усилить парламентский контроль за созданием комфортных и безопасных условий для обучения и организации досуга детей. Каждому депутату под силу организовать такую работу в своем избирательном округе. Призываю моих коллег посвятить август посещению образовательных учреждений, активно участвовать в мероприятиях по приемке готовности школ к новому учебному году. Также поручаю обратить особое внимание на выполнение регионального проекта партии «Единая Россия» «Теплое окно» и федерального партийного проекта «Новая школа». Необходимо, чтобы ресурсы использовались эффективно», – отметил Александр Лазарев.