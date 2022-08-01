01.08.2022
В Миассе с размахом отметили День Военно-Морского Флота
01.08.2022
«Сотовые операторы» оформляют многомиллионные кредиты на златоустовцев
01.08.2022
Еманжелинцев оставили без шаурмы
01.08.2022
После вмешательства прокурора в доме у инвалида из Златоуста появится пандус
01.08.2022
Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году
01.08.2022
Челябинцы продолжают жаловаться на открытые люки
Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году
27.07.2022
В ЗСО Челябинской области предложили отменить транспортный налог для владельцев электротранспорта
21.07.2022
Депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях
21.07.2022
Добровольцы именных батальонов Южного Урала получат соцподдержку от области за помощь Донбассу
21.07.2022
По решению Текслера: участники спецоперации и семьи погибших в ней получат областные выплаты
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022