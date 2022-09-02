Александр Лазарев поздравил работников «Новатэк-Челябинск» с профессиональным праздником

В предстоящее воскресенье, четвертого сентября, в стране будут отмечать День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника).

В преддверии торжества председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравил работников компании «Новатэк-Челябинск» с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма областного парламента

«ООО «НОВАТЭК – Челябинск» играет ключевую роль в обеспечении Южного Урала топливно-энергетическими ресурсами. От вашей ежедневной работы зависит надежность поставок газа для населения, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, организаций всех отраслей экономики. Высокая социальная значимость работы ООО «НОВАТЭК-Челябинск» подтверждается реализацией благотворительных программ по важным для области направлениям– отметил Александр Лазарев.

Спикер напомнил, благодаря инициативе ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Южный Урал стал первым регионом в стране, где во всех муниципальных образованиях на мемориалы «Вечный огонь» газ поставляется бесплатно и круглогодично.

«В сфере газоснабжения на Южном Урале постоянно повышается качество обслуживания потребителей, внедряются новые электронные сервисы, реализуются проекты по производству и реализации сжиженного природного газа», - добавил руководитель регионального парламента.

Спикер также подчеркнул, что высокая эффективность работы ООО «НОВАТЭК – Челябинск» обеспечивается благодаря профессионализму работников и их добросовестному отношению к делу, открытости инновациям и современным технологиям.

Со словами благодарности за совместный труд и поддержку к сотрудникам компании обратился генеральный директор «НОВАТЭК–Челябинск», заместитель председателя Законодательного Собрания области Вадим Ромасенко: «Благодарю вас, уважаемые коллеги, за добросовестную работу и самоотдачу, ответственность и инициативу. От всей души желаю вам энергии и сил для достижения поставленных целей, удачи, новых профессиональных и личных успехов».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм спикер областного парламента вручил благодарственные письма Законодательного Собрания области шести сотрудникам компании: главному специалисту отдела по сопровождению бизнеса Александру Барсукову, заместителю начальника планово-экономического отдела Наталии Гончаровой, заместителю генерального директора по работе с организациями коммунального комплекса Елене Грязновой, контролеру газового хозяйства Карталинского участка Виктору Курдюкову, ведущему инженеру Магнитогорского участка Артему Масленцеву, контролеру газового хозяйства Чебаркульско-Миасского участка Светлане Поносовой.