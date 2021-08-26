26.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27 августа
26.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста
26.08.2021
В Челябинской области полицейские присоединились к акции «Образование всем детям!»
26.08.2021
ООО «ММК-УГОЛЬ» окончательно перевооружило Центральную обогатительную фабрику
26.08.2021
В Челябинске стартовали дополнительные продажи билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России
26.08.2021
Загородный комплекс «Лесная застава» АО «ЧЦЗ» завершает лето сменой для взрослых
Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок
25.08.2021
Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
23.08.2021
В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
22.08.2021
Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021