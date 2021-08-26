Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок

Кандидат юридических наук Алексей Лошкин переизбран председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области на второй пятилетний срок.

Соответствующее решение приняли в четверг, 26 августа, депутаты Законодательного собрания области.

«Алексей Александрович Лошкин уже отработал пятилетний срок, зарекомендовал себя опытным руководителем», - отметил вице-спикер регионального парламента Александр Лазарев. По его словам, в КСП под руководством Лошкина выстроена действенная система обратной связи с жителями. «Работа Лошкина высоко оценивается Счетной палатой РФ и лично Алексеем Кудриным», - подчеркнул Лазарев.

Председатель регионального парламента Владимир Мякуш отметил, что у него есть возможность сравнивать работу разных председателей КСП области. По его мнению, Алексей Лошкин – эффективный руководитель. Он оперативно реагировал н все просьбы Заксобрания и оперативно исполнял все поручения губернатора и правительства.

Кандидатуру Алексея Лошкина на назначение председателем Контрольно-счетной палаты региона подержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я думаю, что мы не ошибемся, если поддержим кандидатуру Алексея Лошкина на пост председателя Контрольно-счетной палаты области и он и дальше будет эффективно работать», - высказал свое мнение Владимир Мякуш. Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру.

СПРАВКА.

Алексей Александрович Лошкин родился 16 ноября 1978 года в Челябинске. В 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт, после чего начал службу в системе МВД. В 2000-2005 годах проходил обучение в аспирантуре ЧелГУ по заочной форме (диплом с отличием). Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». В январе 2018 года окончил ЮУрГУ по специальности экономика, квалификация магистр.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год – начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД области.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области.

С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление области.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года руководил Челябинским региональным исполнительным комитетом «Единой России».

В декабре 2016 года депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили внесенную губернатором кандидатуру Алексея Лошкина на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Алексей Александрович - мастер спорта по кикбоксингу и водному поло.