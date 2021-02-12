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Алексей Текслер хочет расширить статус многодетной семьи в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к депутатам Законодательного собрания с инициативой о расширении статуса многодетной семьи в регионе.

Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребенком совершеннолетия, утрачивают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на получение социальных пособий и льгот.

Законопроект предусматривает, что семья сохранит статус многодетной в случае, если старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до 23 лет.

Такое изменение в областном законодательстве даст возможность многодетным семьям сохранить право на все меры, положенные им, в том числе ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующих детей, компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки, бесплатные путевки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка и другие льготы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.