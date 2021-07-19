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19.07.2021 10:26
Фото: администрации Магнитогорска

Алексей Текслер и Павел Шиляев открыли в Магнитогорске памятную стелу

В Магнитогорске (Челябинская область) в ходе рабочей поездки главы региона Алексея Текслера состоялось открытие памятной стелы в честь присвоения муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести».

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев и другие официальные лица

Как подчеркнул Алексей Текслер, стела станет символом трудового героизма магнитогорцев в годы войны и напоминанием молодому поколению о подвиге их дедов и прадедов.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в свою очередь, отметил важность сохранения исторической памяти о героическом прошлом нашей страны.

«Труд и доблесть – основные слова, с которыми ассоциируется Магнитогорск с самых первых лет своего существования. В прошлом году Магнитогорску указом президента присвоено официальное звание «Город трудовой доблести». Фактически сразу за президентским указом последовала закладка первого камня в основание стелы, призванной увековечить это событие. Сегодня по случаю Дня металлурга мы с вами торжественно открываем этот монумент. Разрешите поздравить всех магнитогорцев, металлургов, наших почётных гостей с этим ярким событием в истории нашего родного города» - сказал Павел Шиляев.

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», торжественная закладка первого камня в основание памятной стелы «Город трудовой доблести» состоялась год назад, во время празднования Дня металлурга. Ранее по предложению президента России Владимира Путина приняли закон о городах трудовой доблести, а второго июля 2020 года в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» было принято решение о присвоении этого звания двум десяткам российских городов, в том числе Магнитогорску и Челябинске, что предусматривает установку памятных стел с изображением герба города и текстом президентского указа. Магнитогорск стал первым муниципалитетом, где установлена такая стела.

Чтобы определить место размещения памятной стелы в Магнитогорске, в городе металлургов организовали народное голосование, победителем которого стал сквер «Слава Магнитки» напротив драматического театра имени Пушкина. В этом сквере уже расположена стела с советскими наградами Магнитогорска – орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. При этом в сквере «Слава Магнитки» городские власти не только установили стелу, но и благоустроили территорию. Для этого, используя современные решения, выполнили зонирование, обустроили площадки для отдыха, выставили новое освещение, смонтировали сухой фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в период Великой Отечественной войны. Магнитогорцы внесли огромный вклад в Победу над нацистской Германией. Каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка в 1941-1945 годах были произведены из стали Магнитогорского металлургического комбината.

Но ММК выпускал не только броневую сталь. Новотокарный и новомеханический цеха производили снаряды и авиабомбы. В кузнечном цехе штамповали заготовки для снарядов и мин. В электроремонтном наладили выпуск ручных гранат, в коксохимическом – зажигательных бутылок и боевых взрывчатых веществ. В фасонно-вальцесталелитейном отливали броневые колпаки для дотов, танковых башен. Деревообрабатывающий комбинат Магнитостроя делал ящики для снарядов, артели горпромкомбината – противотанковые мины и подковы для кавалерии. Швейные мастерские шили обмундирование. Цеха ширпотреба перевели на выпуск окопных печей. Так Магнитка самоотверженно «ковала» Победу, став надежным производственным тылом для всей страны.

ММК
Магнитогорск
Павел Шиляев
Алексей Текслер
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Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

15.07.2021 10:23

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»

15.07.2021 10:12

Минздрав опровергает информацию о назначении нового главврача ГКБ №6 Челябинска

15.07.2021 10:10

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую

15.07.2021 10:07

В Историческом музее открылась выставка татарских художников «Душа народа»

15.07.2021 10:04

Штрафники пополняют бюджет Магнитогорска

15.07.2021 09:51

В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»

15.07.2021 09:26

Челиндбанк подвел итоги первого полугодия 2021 года

14.07.2021 19:59

Четверг в Челябинской области без осадков

14.07.2021 19:46

Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске

14.07.2021 19:17

МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14.07.2021 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2021 18:38

В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

14.07.2021 18:12

Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом