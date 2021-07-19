Алексей Текслер и Павел Шиляев открыли в Магнитогорске памятную стелу

В Магнитогорске (Челябинская область) в ходе рабочей поездки главы региона Алексея Текслера состоялось открытие памятной стелы в честь присвоения муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести».

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев и другие официальные лица

Как подчеркнул Алексей Текслер, стела станет символом трудового героизма магнитогорцев в годы войны и напоминанием молодому поколению о подвиге их дедов и прадедов.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в свою очередь, отметил важность сохранения исторической памяти о героическом прошлом нашей страны.

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«Труд и доблесть – основные слова, с которыми ассоциируется Магнитогорск с самых первых лет своего существования. В прошлом году Магнитогорску указом президента присвоено официальное звание «Город трудовой доблести». Фактически сразу за президентским указом последовала закладка первого камня в основание стелы, призванной увековечить это событие. Сегодня по случаю Дня металлурга мы с вами торжественно открываем этот монумент. Разрешите поздравить всех магнитогорцев, металлургов, наших почётных гостей с этим ярким событием в истории нашего родного города» - сказал Павел Шиляев.

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», торжественная закладка первого камня в основание памятной стелы «Город трудовой доблести» состоялась год назад, во время празднования Дня металлурга. Ранее по предложению президента России Владимира Путина приняли закон о городах трудовой доблести, а второго июля 2020 года в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» было принято решение о присвоении этого звания двум десяткам российских городов, в том числе Магнитогорску и Челябинске, что предусматривает установку памятных стел с изображением герба города и текстом президентского указа. Магнитогорск стал первым муниципалитетом, где установлена такая стела.

Чтобы определить место размещения памятной стелы в Магнитогорске, в городе металлургов организовали народное голосование, победителем которого стал сквер «Слава Магнитки» напротив драматического театра имени Пушкина. В этом сквере уже расположена стела с советскими наградами Магнитогорска – орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Композиция стелы, символизирующей трудовой подвиг Магнитки, состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. При этом в сквере «Слава Магнитки» городские власти не только установили стелу, но и благоустроили территорию. Для этого, используя современные решения, выполнили зонирование, обустроили площадки для отдыха, выставили новое освещение, смонтировали сухой фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в период Великой Отечественной войны. Магнитогорцы внесли огромный вклад в Победу над нацистской Германией. Каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка в 1941-1945 годах были произведены из стали Магнитогорского металлургического комбината.

Но ММК выпускал не только броневую сталь. Новотокарный и новомеханический цеха производили снаряды и авиабомбы. В кузнечном цехе штамповали заготовки для снарядов и мин. В электроремонтном наладили выпуск ручных гранат, в коксохимическом – зажигательных бутылок и боевых взрывчатых веществ. В фасонно-вальцесталелитейном отливали броневые колпаки для дотов, танковых башен. Деревообрабатывающий комбинат Магнитостроя делал ящики для снарядов, артели горпромкомбината – противотанковые мины и подковы для кавалерии. Швейные мастерские шили обмундирование. Цеха ширпотреба перевели на выпуск окопных печей. Так Магнитка самоотверженно «ковала» Победу, став надежным производственным тылом для всей страны.