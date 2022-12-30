30.12.2022
Троицкие спасатели отметили новоселье
30.12.2022
Алексей Текслер исполнил желание мальчика, папа которого погиб в СВО
30.12.2022
ММК наградил лидеров «Цифрового Олимпа»
30.12.2022
Скоков поздравил детей сотрудников с Новым годом
30.12.2022
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
Алексей Текслер исполнил желание мальчика, папа которого погиб в СВО
Губернатор подарил семилетнему Марку велосипед
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
28.12.2022
Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты
28.12.2022
Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор
25.12.2022
Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022