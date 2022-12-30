Алексей Текслер исполнил желание мальчика, папа которого погиб в СВО

Семилетний Марк из Кусы (Челябинская область) получил в подарок на Новый год велосипед, о котором мальчик просил Деда Мороза.

Желание сына участника специальной военной операции, погибшего, защищая Россию и мирных людей на Донбассе, исполнил глава региона Алексей Текслер – мечту ребенка, спрятанную в шаре, губернатор снял с волшебной елки.

Лишившийся папы Марк, живущий вдвоем с мамой Алией в Кусе, воспринимает случившееся по-взрослому, очень стойко.

«Понимает, что сейчас он надежда и опора для мамы: хорошо учится, занимается горными лыжами. Очень обрадовался велосипеду, который попросил себе чуть на вырост. Теперь Марк очень ждет лето», - рассказал Алексей Текслер на своей странице в Телеграм.

Глава региона отметил, что акция «Елка желаний» в самом разгаре.

«Мечты многих ребят, в том числе из семей военнослужащих, уже исполнились. Приехали подарки для детей и в наши подшефные города на Донбассе - Волноваху и Ясиноватую. Желания детей сбудутся и здесь», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что детские желания с волшебной елки в Челябинской области исполняют уже несколько лет. Глава региона заверил, что помнит каждого ребенка, чью мечту исполнил, помнит их искренние эмоции.

«Такое запоминается навсегда», - сказал губернатор.