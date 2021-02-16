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Алексей Текслер наградил победителей и участников «Семьи года»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей и участников Всероссийского конкурса «Семья года 2020» от региона.

На церемонии награждения губернатор отметил, что в этом конкурсе ежегодно участвуют более ста семей из Челябинской области и что наши земляки регулярно одерживают в нем победы на федеральном уровне.

«Такая активность южноуральцев очень воодушевляет. Это значит, что люди не просто следуют семейным традициям, но и служат примером для других, примером для следующих поколений и для тех людей, которые живут рядом. Считаю это правильным. Нужно больше рассказывать о таких семьях, как ваши, делиться позитивным жизненным опытом. Возможно, это поможет кому-то из наших земляков решиться на ответственный шаг и создать свою семью, дать жизнь ребенку, найти семейное хобби, по-новому взглянуть на отношения с родными и близкими людьми», – отметил Алексей Текслер.

Пять южноуральских семей победили в региональном этапе конкурса, одна из них, семья Мансуровых из Кунашакского района, стала победителем федерального этапа в номинации «Семья - хранитель традиций»

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Как отмечает пресс-служба областного правительства, в конкурсе «Семья года» принимают участие семьи, проживающие на территории Челябинской области, которые активно участвуют в жизни города, района, региона, страны, создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи, ведут здоровый образ жизни.