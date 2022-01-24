Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем главы международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константином Малофеевым.

Рабочая встреча состоялась сегодня, 24-го января, после торжественного открытия памятника Александру II (бронзовую фигуру императора установили на гранитном постаменте на Алом поле) и была посвящена как раз этому событию. Константин Малофеев отметил, что мероприятие было организовано на высоком уровне.

«Рад, что открытие памятника состоялось. Это место напрямую связано с Александром II. Надо сказать, что он единственный из Романовых, который был непосредственно в Челябинске. Площадь была названа в честь него. Это сейчас она называется Алое поле, а была Александровской. В память о нем был построен храм. Это копия памятника, который находился в Златоусте», – сказал Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил руководство министерства культуры России за финансовую помощь в реконструкции храма Александра Невского. Губернатор отметил большую культурную и историческую значимость настенной живописи, которая была обнаружена в ходе реставрационных работ.

Алексей Текслер подчеркнул, что на Южном Урале большое внимание уделяется взаимодействию власти, общества и религиозных конфессий, а также духовному возрождению.