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17.09.2021

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Алексей Текслер
Ирина Текслер
Наталья Котова
новая набережная
Миасс
сквер Искусств
Общество
18.09.2021 18:36
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер положительно оценил новую челябинскую набережную и рассказал о больших планах на нее

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер положительно оценил новую набережную южноуральской столицы, которую подрядная организация ООО «Строймеханизация» возвела на участке за государственной филармонией, приняв эстафету у компании «Урал-Сервис-Групп».

На официальном открытии общественного пространства на берегу реки Миасс глава региона побывал вместе со своей супругой Ириной Текслер и главой Челябинска Натальей Котовой.

«Мне набережная нравится, жители тоже подходят, благодарят. Это не только набережная, это большой сквер, где особое внимание уделено детям, плюс есть сцена, возможность проводить здесь различные мероприятия. Собственно, поэтому сквер и называется «Сквер искусств». Рядом бывшая электростанция, и мы уже договорились с московским политехническим музеем о том, что на базе этого объекта сделаем его филиал. Так что у набережной будет еще и вот такая составляющая. Думаю, что это хорошо и правильно», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая набережная вымощена гранитом, установлены малые архитектурные формы, освещение, видеонаблюдение, уложены газоны.

На набережной есть также торгово-выставочные павильоны и прокат спортинвентаря. Прогулочная зона плавно переходит в «Сквер искусств», где смонтирована большая сцена для культурно-массовых мероприятий, установлены малые архитектурные формы: скалодром, корабль исследователя, гамак, качели, батуты, инсталляция из стекла и букв.

Кроме того, в сквере высажено более 150-ти деревьев и свыше полутора тысяч кустарников. На новой набережной сделан и удобный спуск к реке Миасс.

Во время прогулки Алексей Текслер спустился к воде и пообщался с сапсёрферами и каякерами на тему популяризации этого вида спорта в регионе, а также об обустройстве пирса или понтона на новой набережной для безопасного спуска к воде.

Глава региона отметил, что возьмет этот вопрос на контроль, а также предложил провести в Челябинске фестиваль сап-бордов, как в Санкт-Петербурге. Кстати, Алексей и Ирина Текслер в ходе разговора завили, что тоже любят кататься на сап-борде.

«Мы с вами помним, что раньше на набережной был просто кустарник, а сейчас это благоустроенная территория, где с удовольствием гуляют люди. Пообщался с сапсёрферами, они тоже говорят, что с реки все смотрится очень хорошо. Будем проводить здесь фестивали на каяках, сапах, что, мне кажется, тоже будет привлекать людей. Это такой будет новый имидж, интересная активность для наших жителей», – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор поделился дальнейшими планами благоустройства набережной реки Миасс в Челябинске.

«В целом мы себе поставили задачу создать вокруг реки Миасс новую пешеходную зону, чтобы она соединялась с традиционной пешеходной зоной - улицей Ленина, сквером к Челябинскому городскому бору. Мы это обязательно сделаем, здесь будет отдельный большой объект, о котором мы расскажем чуть позже, культурный общественный центр. Это будет продолжение набережной, и, собственно, вокруг набережной от улицы Свободы до Свердловского проспекта будет пешеходная зона. Есть планы развития набережной и до Ленинградского моста. Электрометаллургический комбинат уже занимается проектированием, и надеюсь, со следующего года начнут этот объект реализовывать. Есть планы продления набережной и до Северо-Крымской улицы», - порадовал планами на будущее Алексей Текслер.

Стоит отметить, что на новой набережной полно народа – на прогулку по преображенному берегу Миасса приходят челябинцы разных возрастов. Здесь можно заметить и влюбленные пары, и семьи с детьми.

 

Алексей Текслер
Ирина Текслер
Наталья Котова
новая набережная
Миасс
сквер Искусств
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15.09.2021 16:37

Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»

15.09.2021 16:26

В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности

15.09.2021 16:21

Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом

15.09.2021 16:03

В Челябинске у любовной парочки из Узбекистана обнаружен килограмм героина

15.09.2021 15:47

С заботой об экологии региона: троицкий завод ROCKWOOL перешел на безотходное производство

15.09.2021 15:36

В Челябинской области в два раза увеличат финансирование проектов, выбранных жителями

15.09.2021 15:34

С танцами и татуировками: «Дебаркадер-2021» откроет в Челябинске новые направления и имена

15.09.2021 15:30

Виктор Ереклинцев встал на защиту челябинской Аллеи Славы от голубиного помета

15.09.2021 14:47

Юрюзань рискует сорвать начало отопительного сезона

15.09.2021 14:21

Южноуральский бизнес впервые соберется на областной финансовый форум

15.09.2021 14:19

ПФР: россияне могут претендовать на пенсии своих умерших супругов

15.09.2021 13:46

Житель Коркино, который с помощью арбалета пытался доставить в колонию наркотики, сам оказался за решеткой

15.09.2021 13:22

Текслер - главам: Принимайте решения о начале отопительного сезона, не ждите у моря погоды

15.09.2021 13:11

По факту ложного сообщения школьника о бомбе в супермаркете возбуждено уголовное дело

15.09.2021 13:05

У жительницы Златоуста забрали пятерых детей

15.09.2021 12:58

Асфальтовые дороги появятся и в частном секторе Коркино

15.09.2021 12:51

Разрыв между рождаемостью и смертностью в Челябинской области продолжает увеличиваться

15.09.2021 12:19

Челябинская филармония открывает юбилейный сезон звездным концертом

15.09.2021 11:54

За сутки в Челябинской области выявлено 365 новых случаев ковида

15.09.2021 11:40

В Магнитогорске презентовали книгу о легендарном директоре ММК Иване Ромазане

15.09.2021 11:21

Челябинский школьник сообщил о бомбе в супермаркете

15.09.2021 11:01

В челябинском поселке Новосинеглазово на финишную прямую вышел ремонт улицы Лесной

15.09.2021 10:57

В Челябинске школьница выбросилась из окна

15.09.2021 10:56

Врач-инфекционист рассказал о масштабе грядущей волны пандемии COVID-19

15.09.2021 10:36

В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием