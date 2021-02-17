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Алексей Текслер поможет челябинской спортшколе с оборудованием, жителям Нижнего Уфалея – с дорогой

В Челябинской области отремонтируют проблемный участок дороги, обустроят экологические тропы, приобретут оборудование и инвентарь для спортшколы.

Соответствующие поручения глава региона Алексей Текслер дал в ходе личного приема граждан, состоявшегося по видеосвязи.

Так, губернатор поручил провести ремонт проблемного участка дороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей - Уфимка. С этой просьбой к нему обратился житель поселка Нижний Уфалей Анатолий Бабушкин. Протяженность ремонтируемого участка дороги составит десять километров. Ремонт остальной части дороги пройдет в рамках текущего содержания.

Алексей Текслер подчеркнул, что работы должны быть проведены с максимальным качеством и завершиться летом этого года, также должен быть организован общественный контроль.

В ходе личного приема граждан глава региона также принял решение о выделении средств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в 2021 году для спортивной школы олимпийского резерва «Корё» по тхэквондо. Эту просьбу озвучил старший тренер спортшколы Виталий Воронцов.

Житель Челябинска Александр Блинов обратился к Алексею Текслеру с вопросом об открытии новых экологических троп на Южном Урале.

«Мы активно развиваем экотропы не только по линии региональных особо охраняемых территорий, работаем с федеральными и национальными парками. На Таганае, на Зюраткуле тропы уже есть, также у нас в области открылся национальный парк "Зигальга"», - отметил губернатор.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» в Челябинской области будут созданы две новых экологических тропы в Еткульском и Чебаркульском борах общей протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.