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Алексей Текслер предложил задействовать волонтеров в профилактике происшествий на воде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил обеспокоенность увеличением числа происшествий на водоемах региона (рост составил 30 процентов по сравнению с 2019-м годом).

На состоявшемся сегодня, 21-го января, областном совещании с главами муниципалитетов губернатор поставил перед ними задачу организовать комплекс профилактических мероприятий по недопущению гибели людей на воде.

По мнению главы региона, к вопросам профилактики и спасения людей можно привлекать волонтеров.

«Также это могут быть образовательно-просветительские проекты и контрольные мероприятия, особенно в пожароопасный сезон и период активного отдыха граждан на водоемах», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил чиновникам отработать причины происшествий на воде вместе с ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам исполняющей обязанности министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, в ушедшем году деятельность областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС была направлена на решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах.

Светлана Костина доложила губернатору, что в 2020-м году на Южном Урале было потушено свыше 12-ти тысяч 400 техногенных, 678 лесных, три тысячи 494 ландшафтных пожара, предотвращено более двухсот угроз перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров в населенные пункты, объекты экономики и сельхозпредприятия.

На пожарах было спасено восемь тысяч 605 человек. Число погибших в огне в 2020-м году снизилось по сравнению с 2019-м на 15 процентов, в ДТП – на 16 процентов. А вот число утонувших в южноуральских водоемах в ушедшем году выросло на 17 процентов в связи с аномальной жарой в июле и августе.

В ушедшем году, по словам Светланы Костиной, развитие получили все уровни и звенья областной подсистемы. По поручению президента РФ для базы областной противопожарной и поисково-спасательной службы было приобретено новое оборудование на сумму 93,2 миллиона рублей, а по решению Алексея Текслера - повышена оплата труда работников, принимающих непосредственное участие в тушении пожаров (оклады увеличены на 30 процентов).

Кроме того, была организована работа постов добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных дружин.

«В результате проделанной работы процент нормативного противопожарного прикрытия для населенных пунктов доведен до 95-ти процентов, прикрытия населения – до 98-ми процентов», - отметила Светлана Костина.

В 2020 году большое внимание уделялось противопожарной пропаганде и обучению. Развивалась волонтерская деятельность по поиску и спасанию людей, был организован ресурсный центр, проведены учебно-методические сборы с руководителями волонтерских организаций «Легион-СПАС» и «Лиза Алерт» по особенностям поиска в горно-таежной местности.

В течение года было отработано один миллион 400 звонков, поступавших на единый номер экстренных оперативных служб «112» (это в среднем около четырех тысяч звонков в день).