В министерстве спорта прокомментировали закупку холодильного оборудования для арены «Трактор»

Анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля

В Челябинск вернулся моряк, отбывавший срок в каирской тюрьме

В Челябинске внучка бросила на произвол судьбы бабушку ради квартиры

В Челябинске режим «черного неба» сохраняется до вечера понедельника

Был задействован ОМОН: В Челябинске полиция устроила погоню за нарушителем

Вице-премьер РФ Хуснуллин: Сегодня на ММК я увидел строительство мирового уровня

Олег Митяев рассказал Урганту об измененных из-за ковида строчках в песнях

Вице-премьер Хуснуллин: В Челябинской области надо строить больше жилья

Алексей Текслер презентовал вице-премьеру и полпреду новый терминал аэропорта Челябинска

В Челябинске сегодня, 20 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву новый терминал челябинского аэропорта.

Здание оснащено четырьмя телетрапами. Его пропускная способность - более двух миллионов пассажиров в год.

Сейчас в аэропорту строится новый перрон. Там появится 30 новых мест для стоянки самолетов, среди них 11 - под широкофюзеляжные самолеты. Реконструируется взлетно-посадочная полоса, завершаются работы по расширению терминала международных воздушных линий.

Аэродром оснащен светосигнальным оборудованием для точного захода на посадку по III категории Международной ассоциации гражданской авиации.

«Аэропорт Челябинска имеет уникальную систему слепой посадки самолетов. Об этом много говорили, с сегодняшнего дня эта система включена и работает в полном режиме», - рассказал Алексей Текслер на встрече с журналистами.

Запустить международный терминал челябинского аэропорта планируют 1 мая этого года.