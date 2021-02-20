Алексей Текслер презентовал вице-премьеру и полпреду новый терминал аэропорта Челябинска
В Челябинске сегодня, 20 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву новый терминал челябинского аэропорта.
Здание оснащено четырьмя телетрапами. Его пропускная способность - более двух миллионов пассажиров в год.
Сейчас в аэропорту строится новый перрон. Там появится 30 новых мест для стоянки самолетов, среди них 11 - под широкофюзеляжные самолеты. Реконструируется взлетно-посадочная полоса, завершаются работы по расширению терминала международных воздушных линий.
Аэродром оснащен светосигнальным оборудованием для точного захода на посадку по III категории Международной ассоциации гражданской авиации.
«Аэропорт Челябинска имеет уникальную систему слепой посадки самолетов. Об этом много говорили, с сегодняшнего дня эта система включена и работает в полном режиме», - рассказал Алексей Текслер на встрече с журналистами.
Запустить международный терминал челябинского аэропорта планируют 1 мая этого года.