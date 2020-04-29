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Алексей Текслер призвал отказаться от «шашлычного» формата празднования Первомая

Общество
Сегодня, 17:51
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона отказаться от «шашлычного» формата празднования Дня весны и труда.

Об этом глава региона заявил 29 апреля в ходе брифинга.

«Все ограничительные меры в эти дни сохраняются. Традиционные "шашлычные" форматы празднования в компании друзей и походы в гости необходимо избегать», - предупредил Алексей Текслер.

Напомним, режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в регионе по 11 мая включительно.

Губернатор предупредил, к нарушителям режима самоизоляции будут применяться санкции. "Я понимаю, что к каждому человеку полицейского не приставишь. Важна гражданская сознательность", - призвал южноуральцев Алексей Текслер.

Сам губернатор планирует отметить Первомай в рабочем режиме. Он проведет совещание по ВКС с профсоюзами и представителями различных компаний в регионе. Они обсудят рабочие моменты, социальные вопросы и выплаты.

Глава региона напомнил, что главный санитарный врач России Анна Попова 28 апреля заявила о необходимости провести еще две недели в самоизоляции, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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