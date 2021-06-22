Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципальных образований последовать его примеру и вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Коллеги, я вчера поставил вакцину, -сообщил губернатор Алексей Текслер на областном аппаратном совещании с главами муниципальных образований и членами регионального правительства, которое провел 22 июня в режиме ВКС. - Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям», - сказал глава региона.

Губернатор поставил перед главами задачу - увеличить темпы вакцинации. Муниципалитетам предстоит продолжить вакцинацию не только в медучреждениях, но и в торгово-развлекательных комплексах, садовых товариществах, парках, на рынках, в вузах, на предприятиях. При этом необходимо усиливать разъяснительную работу.

Активные муниципалитеты будут финансово поощрять за высокие темпы вакцинации. С такой инициативой ранее выступил Алексей Текслер.

Муниципальным образованиям, где уровень вакцинации превысит 60%, будет присвоен статус территорий, свободных от ковида.

Губернатор также потребовал от глав усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах.

На сегодняшний день в регион поступило более 400 тысяч комплектов вакцины, в том числе 393 тысяч 780 доз - «Спутник V». Первым компонентом привились порядка 360 тысяч жителей области. Завершили оба этапа вакцинации 298 тысяч 826 человек. Всего в этом году для создания коллективного иммунитета планировалось привить 1,6 миллиона южноуральцев.