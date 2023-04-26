Внешние угрозы, риски, включая западные санкции не должны стать помехой для выполнения социальных обязательств перед жителями страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан.

Глава российского правительства подчеркнул, что одна из приоритетных задач, поставленных президентом, – повышение благосостояния граждан нашей страны.

Он напомнил, что ключевыми направлениями работы являются снижение бедности, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.

По поручению главы государства за неполный год уже дважды проиндексировали прожиточный минимум. Последовательно, темпами выше инфляции, увеличивается и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Правительство помогает регионам приводить зарплату бюджетников в соответствие с уровнем, определенным президентом.

В большинстве регионов запущены программы снижения бедности. «Ведь на местах лучше знают, кому и как помогать. В одних случаях это социальный контракт, в других – переобучение или повышение квалификации. И такой гибкий подход с учётом местной специфики позволит регионам быстрее закрыть свои потребности в кадрах», – пояснил Михаил Мишустин.

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд предложений по повышению благосостояния граждан.

По его словам, необходимо создать условия для официальной занятости людям трудоспособного возраста, попавшим в различные жизненные ситуации. И эффективный инструмент для этого уже создан – социальный контракт. «Его нужно максимально ориентировать на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Увеличивать долю таких контрактов», - пояснил Алексей Текслер.

По соцконтракту можно получить финансовую поддержку до 380 тысяч рублей на разные нужды – например, на трудоустройство, переобучение, открытие своего дела и так далее.

В Челябинской области в 2022 году социальным контрактом воспользовались более пяти тысяч жителей, из них почти две тысячи человек направили полученные средства именно на предпринимательскую деятельность.

«С начала 2023 года в регионе уже заключен 831 контракт на общую сумму более 170 миллионов рублей. Из них 46,2% - это контракты на развитие индивидуального предпринимательства. На поиск работы заключено более 28% контрактов от общего числа, - уточнила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. - За этими сухими цифрами стоят самые разные истории людей, которые готовы менять свою жизнь с нашей поддержкой».

Алексей Текслер считает, что нужно дать людям максимальную возможность работать и зарабатывать. По его словам, на сегодня одним из эффективных инструментов повышения культуры производства и раскрытия потенциала действующих предприятий является национальный проект «Производительность труда». «Считаю, что нужно масштабировать проект, расширять круг предприятий-участников, помогая людям работать эффективнее и больше зарабатывать», - предложил глава Комиссии Госсовета.

Кроме того, по его мнению, необходимо опережающее вовлечение в трудовые отношения и ускорение передачи квалификаций неработающей учащейся и начинающей карьеру молодежи.

«Для этого необходимо более активно развивать дуальное образование, - уточнил Алексей Текслер. – Для выпускников колледжей, которые вышли на работу на промпредприятия и хотят учиться дальше, запустить специальные образовательные программы высшего образования без отрыва или с минимальным отрывом от производства. Рассмотреть возможность запуска с федерального уровня механизмов поддержки наставничества, чтобы повысить закрепляемость рабочих кадров на предприятиях. Такие механизмы можно либо интегрировать в нацпроект «Производительность труда», либо реализовать отдельно».

Глава комиссии также считает важным обеспечение равномерности доходов для бюджетников, прежде всего, относящихся к категориям «майских» указов.

Правительство помогает регионам приводить зарплату бюджетников в соответствие с уровнем, определенным президентом. Эта работа будет продолжена и в текущем году, чтобы в полном объёме выполнить майские указы главы государства, заверил премьер.

Непререкаемой ценностью остается защита материнства, детства, поддержка семей.

По поручению президента с первого января 2023 года в России введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединило пять мер социальной поддержки. Его могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Этой мерой поддержки уже воспользовались родители более пяти миллионов детей и 190 тысяч беременных женщин.

В Челябинской области с первого января 2023 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставляются еще три меры социальной поддержки семей с детьми. В региональную составляющую нацпроекта входят выплата на третьего и последующих детей, областное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал.