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Алексей Текслер выступил с рядом инициатив

Общество
Сегодня, 10:02

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с рядом инициатив на федеральном уровне по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава Южного Урала предложил снижать процент по льготной ипотеке совместно с ключевой ставкой Центробанка. На днях ключевая ставка Центробанка была понижена сразу на один процентный пункт - до 4,5%. Это минимальное значение за всю новейшую историю России.

«Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей - кредиты на расширение своего дела. А для граждан - более доступные займы на покупку нового жилья», - подчеркнул президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня 2020 года.

Кроме того, Алексей Текслер предложил предусмотреть финансирование на строительство служебного жилья бюджетникам и соцработникам в небольших населенных пунктах, сельских и городских численностью до 20 тысяч человек.

Губернатор Челябинской области также выступил с инициативой создать комплексную информационную систему мониторинга и контроля реализации нацпроектов.

 

 

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