Алексею Текслеру представили нового гендиректора челябинского аэропорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым генеральным директором международного аэропорта «Челябинск» им. И.В. Курчатова Виталием Кашиным.

Стороны обсудили перспективы развития аэропорта, открытие новых рейсов, увеличение пассажиропотока, а также государственную поддержку авиапредприятия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, нового руководителя Алексею Текслеру представили генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков и управляющий директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Султан Джармуханов.

«Для нас аэропорт – стратегический объект, не только важнейшая часть нашей транспортной инфраструктуры, но и часть стратегического развития региона, - отметил Алексей Текслер. – А успех в этом напрямую связан с доступностью, наращиванием пассажиропотока, повышением интереса к региону, к его возможностям, в том числе туристическим. И мы оказываем помощь в этом направлении. Речь идет о карте и сетке маршрутов, о субсидировании, в том числе внутрирегиональных маршрутов. В прошлом году решали задачу по реновации международного терминала. Сейчас ставим перед собой задачу увеличить пассажиропоток до трех миллионов».

По словам Алексея Текслера, руководству аэропорта необходимо искать новые возможности расширения пассажиропотока, увеличения внимания к Южному Уралу, развития новых компетенций.

«Рассчитываю на полное взаимодействие, так как с «Новапортом» мы постоянно в контакте, - пояснил Алексей Текслер. - Впереди новая кампания по определению субсидируемых маршрутов, а также других стратегических задач».

Виталий Кашин со своей стороны рассказал о перспективах развития и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве.

В 2021 году из челябинского аэропорта при поддержке регионального правительства выполняются субсидированные полеты по 13 межрегиональным маршрутам. Кроме того, в этом году завершили реконструкцию аэродрома. Таким образом пропускная способность увеличилась до 2,5 миллиона пассажиров в год.