18.08.2021
«Искорка Фонд» подарит маленьким пациентам областной больницы Челябинска ароматный праздник
18.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
18.08.2021
В Челябинской области работодатели могут дорого заплатить за найм мигрантов
18.08.2021
Полицейские Челябинска задержали уголовника, напавшего на бабушку знакомой
18.08.2021
В Челябинской области дополнительно модернизируют четыре библиотеки
18.08.2021
В Челябинске продолжается набор волонтеров на контрольные прокаты российских фигуристов
Алексею Текслеру представили нового гендиректора челябинского аэропорта
18.08.2021
Челябинская область усилит поддержку региональных производителей
18.08.2021
Текслер назвал муниципалитеты, отстающие по вакцинации от ковида
18.08.2021
В Челябинской области объявят международный конкурс на разработку архитектурных решений для кампуса
18.08.2021
Текслер: Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021