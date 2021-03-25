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Андрей Шмидт: Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним

Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним. В ее состав войдут представители вузов, рабочей молодежи, молодые политики, активисты, волонтеры.

«Таким образом, мы получим в палате представительство разных групп молодежи», - сообщил председатель городской думы Челябинска Андрей Шмидт на расширенном заседании комиссии по социальной политике, где депутаты рассмотрели внесенные кандидатуры для формирования нового состава Молодежной палаты областного центра.

По словам спикера гордумы, срок полномочий предыдущего состава Молодежной палаты закончился в прошлом году. Формирование новой команды является важным вопросом для местного самоуправления.

«На прошлом заседании думы мы утвердили положение о Молодежной палате, которое регламентирует порядок ее формирования. Важно, чтобы интересы молодежи были представлены активными участниками», - отметил Андрей Шмидт.

В пресс-службе гордумы напомнили, что в Молодежную палату войдет 21 человек, в числе которых семь кандидатов, предложенных мэрией южноуральской столицы, семь делегатов от районов Челябинска (по одному от каждого района). Еще семь человек в палату направит городская дума.

Для формирования пула челябинской думы от депутатов поступило 11 предложений по кандидатурам молодых активистов. На заседании комиссии, после активного обсуждения, путем рейтингового голосования были выбраны семь. В голосовании приняло участие 29 депутатов, что составило около 60-ти процентов от ее общего состава.

С учетом решения комиссии городской думе будет предложен новый состав Молодежной палаты - для утверждения депутатами на предстоящем заседании 30-го марта.

СПРАВКА

Молодежная палата - коллегиальный совещательный и консультативный орган. К работе в ней привлекается активная молодежь, которая участвует в парламентской деятельности и общественно-политической жизни Челябинска.

Это площадка, где молодые люди могут высказать свою позицию от имени всей молодежи города.