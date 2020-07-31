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Анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа

Общество
Вчера, 15:53
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Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа.

Суббота, 1 августа:

В 22 часа для представителей СМИ состоится презентация одного  муралов (большое граффити), созданного в рамках стартующего 1 августа в Челябинске международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» (Университетская набережная, 103).

Понедельник, 3 августа:

В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

В 12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» в режиме онлайн состоится экспертная сессия «Преображение набережной озера Смолино», модератором которой выступит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.
 

ДЛЯ СПРАВКИ

1 августа - День тыла Вооруженных сил РФ.

1 августа - День памяти жертв Первой мировой войны.

1 августа - Всемирная неделя грудного вскармливания.

1 августа - Всемирный день борьбы с раком легких.

1 августа - День снования службы специальной связи РФ.

1 августа - День работника технической поддержки.

1 августа - по народному календарю, Макринин день.

2 августа - День Воздушно-десантных войск.

2 августа - День железнодорожника.

2 августа - День памяти святого пророка Илии.

2 августа - День рождения почтового ящика.

2 августа - День оленя в ЯНАО.

2 августа - по народному календарю, Ильин день.

3 августа - День арбуза.

3 августа - День поцелуев с зеркалом.

3 августа - по народному календарю, Онуфрий Молчаливый.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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