Анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1, 2 и 3 августа.
Суббота, 1 августа:
В 22 часа для представителей СМИ состоится презентация одного муралов (большое граффити), созданного в рамках стартующего 1 августа в Челябинске международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» (Университетская набережная, 103).
Понедельник, 3 августа:
В 10 часов в онлайн-формате состоится традиционное еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.
В 12 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» в режиме онлайн состоится экспертная сессия «Преображение набережной озера Смолино», модератором которой выступит главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.
ДЛЯ СПРАВКИ
1 августа - День тыла Вооруженных сил РФ.
1 августа - День памяти жертв Первой мировой войны.
1 августа - Всемирная неделя грудного вскармливания.
1 августа - Всемирный день борьбы с раком легких.
1 августа - День снования службы специальной связи РФ.
1 августа - День работника технической поддержки.
1 августа - по народному календарю, Макринин день.
2 августа - День Воздушно-десантных войск.
2 августа - День железнодорожника.
2 августа - День памяти святого пророка Илии.
2 августа - День рождения почтового ящика.
2 августа - День оленя в ЯНАО.
2 августа - по народному календарю, Ильин день.
3 августа - День арбуза.
3 августа - День поцелуев с зеркалом.
3 августа - по народному календарю, Онуфрий Молчаливый.
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