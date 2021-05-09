Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая (обновляются).

10 мая, понедельник

В 8 часов 30 минут духовенство и прихожане во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием встретят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, который прибудет в Свято-Симеоновский кафедральный собор города Челябинска. Затем начнется Божественная литургия (Челябинск, улица Кыштымская, 32).

11 мая, вторник,

В 17 часов состоится консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги (пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ, Центр культурно-просветительских программ, третий этаж).

В 18 часов 30 минут институт информационных технологий Челябинского государственного университета проведёт мини-марафон IT: три открытые лекции прочтут сотрудники ведущих компаний Южного Урала. Заявки на участие принимаются на сайте (ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ, аудитория 132).

10 мая в народном календаре – Семен Ранопашец.

10 мая 1906 года состоялось открытие первой Государственной Думы России.

10 мая 1917 года основана Российская книжная палата.

11 мая в православном календаре – Радоница (день поминовения усопших).

11 мая в народном календаре – Березосок.