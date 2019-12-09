Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 декабря

В 7 часов 40 минут начнется пресс-тур в с. Еманжелинка (Еткульский район). Организаторы - министерство информационных технологий и связи Челябинской области совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг». Запланированы урок цифры в сельской школе, посещение компьютерного класса, пресс-подход, общение с министром, с сотрудниками ЭР-Телеком Холдинг и школы, посещение специальной школы- интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (отъезд от Цвиллинга, 27).

В 8 часов состоится открытое первенство города Челябинска по фигурному катанию (ДС «Юность», Свердловский пр.,51).

В 8 часов 30 минут первый заместитель губернатора Ирина Гехт и журналисты отправятся в частный пансионат для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (отъезд от ул. Воровского, 30).

В 9 часов состоится пресс-конференция «Совместное пребывание родственников с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии» (Челябинск, ул. Кирова, 165, министерство здравоохранения Челябинской области).

В 9 часов состоится рейд по выявлению нарушителей лесного законодательства на территории Аргаяшского муниципального района - незаконная заготовка новогодних деревьев. Задержание нарушителей с составлением Протокола об административном правонарушении. Работа двух стационарных постов совместно с полицией (отъезд от Энгельса, 54).

В 10 часов 40 минут глава города Наталья Котова оценит качество проведенного ремонта в детском отделении горбольницы № 9 после проведенного ремонта (5-я Электровозная, 5, детское отделение).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему Балу для предпринимателей (ул. Российская, 67, 9 эт.).

В 11 часов 45 минут Алексей Текслер примет участие в молодежной Ассамблее, где вручит стипендии губернатора Челябинской и премии имени В.П. Поляничко (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр Международной Торговли).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная итогам двухлетнего контроля за чистотой воздуха, организованного региональной экологической общественной организацией «АнтиСмог» (Челябинск, улица Красная, 4, оф. 608).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Новое в сохранении и приумножении доходов южноуральцев» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится круглый стол на тему патриотического воспитания молодого поколения. В дискуссии примут участие представители педагогического сообщества, «ЮнАрмии», психологи, активисты проекта «Историческая память», Герои России (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

Справка.

10 декабря - День прав человека.

10 декабря - Международный день прав животных.

10 декабря - Всемирный день футбола

10 декабря - День создания службы связи МВД России.

10 декабря в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

10 декабря в народном календаре – Знамение.

10 декабря 1698 года Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.