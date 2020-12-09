Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 декабря.
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Социально-экономическое развитие Челябинской области в 2020 году».
В 13 часов НИУ ЮУрГУ проводит брифинг, в ходе которого будет рассказано об основных положениях научно-исследовательского проекта по созданию новой системы общественного транспорта до 2030 года. В брифинге примут участие глава Миндортранса Алексей Нечаев, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, а также научные специалисты университета, принимавшие участие в разработке проекта.
В 13 часов состоится презентация наградной атрибутики – медалей, которые будут вручать победителям и призерам чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске (ул. Коммуны, 69/Свободы, 60, вход со стороны улицы Свободы, экспо-зал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).
В 14 часов состоится торжественная церемония награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж).
В 13 часов состоится онлайн-день открытых дверей мининформа Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина, 87, «Точка кипения»).
В 14 часов состоится открытие мультимедийной выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата»» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история).
Справка.
10 декабря – День прав человека.
10 декабря – Международный день прав животных.
10 декабря – Всемирный день футбола.
10 декабря – Зул - калмыцкий Новый Год.
10 декабря в православно календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
10 декабря в народном календаре – Знамение.