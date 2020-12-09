Стартовал суд над челябинцами, обвиняемыми в убийстве девушки из-за авто

Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря

В Магнитогорске закрыли известный бар из-за отсутствия градусников для посетителей и сотрудников

В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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НМУ объявлены на территории еще шести городов Челябинской области

Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 декабря.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Социально-экономическое развитие Челябинской области в 2020 году».

В 13 часов НИУ ЮУрГУ проводит брифинг, в ходе которого будет рассказано об основных положениях научно-исследовательского проекта по созданию новой системы общественного транспорта до 2030 года. В брифинге примут участие глава Миндортранса Алексей Нечаев, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, а также научные специалисты университета, принимавшие участие в разработке проекта.

В 13 часов состоится презентация наградной атрибутики – медалей, которые будут вручать победителям и призерам чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске (ул. Коммуны, 69/Свободы, 60, вход со стороны улицы Свободы, экспо-зал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж).

В 13 часов состоится онлайн-день открытых дверей мининформа Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина, 87, «Точка кипения»).

В 14 часов состоится открытие мультимедийной выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата»» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история).

Справка.

10 декабря – День прав человека.

10 декабря – Международный день прав животных.

10 декабря – Всемирный день футбола.

10 декабря – Зул - калмыцкий Новый Год.

10 декабря в православно календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

10 декабря в народном календаре – Знамение.