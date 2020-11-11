Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 ноября.
В 9 часов 30 минут состоится передача 10 автомобилей от мецената для работы неотложной помощи на площадке автоцентра «Сатурн» (Свердловский тракт, 7/1).
В 9 часов 45 минут начнется двухдневный мастер-класс для нейрохирургов по сакральной нейромодуляции в Челябинской областной клинической больнице под руководством Эмиля Исагуляна, президента NNSR (Национальной Ассоциации Нейромодуляции в России), вице-президента Ассоциации Интервенционного Лечения Боли АИЛБ, нейрохирурга-алголога в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3).
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Нужны ли южноуральцам родительские чаты».
В 16 часов Госкорпорация «Росатом» организует прямую трансляцию видеоконференции представителей ЗАТО Челябинской области, Госкорпорации «Росатом», ФМБА, министерства здравоохранения Челябинской области, средств массовой информации.
Справка.
12 ноября – День работников Сбербанка России.
12 ноября – в России отмечают экологический праздник - Синичкин день.
12 ноября – День специалиста по безопасности в России.
12 ноября – Всемирный день качества.
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.
12 ноября – Всемирный день юзабилити.
12 ноября в народном календаре – Зиновий и Зиновия, Синичкин день.
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