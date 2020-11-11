ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября

Общество
Сегодня, 17:03
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 ноября.

В 9 часов 30 минут состоится передача 10 автомобилей от мецената для работы неотложной помощи на площадке автоцентра «Сатурн» (Свердловский тракт, 7/1).

В 9 часов 45 минут начнется двухдневный мастер-класс для нейрохирургов по сакральной нейромодуляции в Челябинской областной клинической больнице под руководством Эмиля Исагуляна, президента NNSR (Национальной Ассоциации Нейромодуляции в России), вице-президента Ассоциации Интервенционного Лечения Боли АИЛБ, нейрохирурга-алголога в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Нужны ли южноуральцам родительские чаты».

В 16 часов Госкорпорация «Росатом» организует прямую трансляцию видеоконференции представителей ЗАТО Челябинской области, Госкорпорации «Росатом», ФМБА, министерства здравоохранения Челябинской области, средств массовой информации.

Справка.

12 ноября – День работников Сбербанка России.

12 ноября – в России отмечают экологический праздник - Синичкин день.

12 ноября – День специалиста по безопасности в России.

12 ноября – Всемирный день качества.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября – Всемирный день юзабилити.

12 ноября в народном календаре – Зиновий и Зиновия, Синичкин день.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Сегодня, 15:20
В Челябинской области снизилась рождаемость и увеличилась смертность
Сегодня, 13:48
Жителям Каслей подарили сквер, утопающий в зелени
Сегодня, 12:58
Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны
Сегодня, 12:03
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
Сегодня, 11:20
В Челябинской области за сутки подтверждено 197 случаев ковида
Сегодня, 10:32
Предприятие Группы ММК переводит свой транспорт на экологичное топливо
Сегодня, 10:10
В Челябинской области увеличат число такси, привлекаемых для перевозки медиков
Вчера, 20:39
В госаптеках появились пульсоксиметры, чтобы челябинцы смогли измерить сатурацию
Вчера, 17:33
В Челябинске водители маршруток и пассажиры продолжают игнорировать масочный режим
Вчера, 17:28
Челябинские студентки блестяще выступили на международном конкурсе молодых переводчиков
Общество
Сегодня, 12:58
Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны
Интервью
Сегодня, 16:47
Олег Дубровин: Предлагаю создать природный парк «Челябинские боры»
Новости
Сегодня, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Сегодня, 17:04
Происшествия
Кредит по паспорту умершего и его наследство - мошенницу ждет новый суд
Сегодня, 16:42
Культура
На сцену Челябинской филармонии вышло весёлое музыкальное «Привидение»
Сегодня, 16:07
Общество
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Сегодня, 16:04
Общество
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Материалы рубрики
Сегодня, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Сегодня, 16:07
Общество
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Сегодня, 16:04
Общество
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Сегодня, 15:50
Общество
В Озерске развернули еще 60 коек для долечивания пациентов с ковидом
Сегодня, 10:32
Общество
Предприятие Группы ММК переводит свой транспорт на экологичное топливо
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика