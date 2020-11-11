Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 ноября.

В 9 часов 30 минут состоится передача 10 автомобилей от мецената для работы неотложной помощи на площадке автоцентра «Сатурн» (Свердловский тракт, 7/1).

В 9 часов 45 минут начнется двухдневный мастер-класс для нейрохирургов по сакральной нейромодуляции в Челябинской областной клинической больнице под руководством Эмиля Исагуляна, президента NNSR (Национальной Ассоциации Нейромодуляции в России), вице-президента Ассоциации Интервенционного Лечения Боли АИЛБ, нейрохирурга-алголога в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корпус 3).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Нужны ли южноуральцам родительские чаты».

В 16 часов Госкорпорация «Росатом» организует прямую трансляцию видеоконференции представителей ЗАТО Челябинской области, Госкорпорации «Росатом», ФМБА, министерства здравоохранения Челябинской области, средств массовой информации.

Справка.

12 ноября – День работников Сбербанка России.

12 ноября – в России отмечают экологический праздник - Синичкин день.

12 ноября – День специалиста по безопасности в России.

12 ноября – Всемирный день качества.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября – Всемирный день юзабилити.

12 ноября в народном календаре – Зиновий и Зиновия, Синичкин день.