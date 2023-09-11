11.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
11.09.2023
Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября
11.09.2023
Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками
11.09.2023
На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий
11.09.2023
В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
06.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 сентября (18+)
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023