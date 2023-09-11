Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 12 сентября.

В 10 часов 30 минут заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения Народный фронт «За Россию» Борис Подольный и военно-политический блогер, журналист Юрий Подоляка посетят научно-производственную лабораторию по производству дронов и цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО в Челябинске.

В 13 часов в Челябинске на территории комплекса «Золотая гора» почтят память жертв политических репрессий.

В 14 часов в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского литературного форума «РыжийФест» в Челябинской области, с участием министра культуры региона Алексея Бетехтина. Трансляцию можно посмотреть здесь.

В 16 часов в Челябинске губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель руководителя исполкома НФ Борис Подольный примут участие в торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». После награждения участники церемонии пообщаются с блогером Юрием Подолякой (улица Цвиллинга, 27).

В 18 часов состоится очередная прогулка по историческим местам Челябинска вместе с библиотекой имени Пушкина. На этот раз жителей южноуральской столицы ждет увлекательное знакомство с улицей Садовой (встреча группы возле водонапорной башни на улице Воровского, 13). Экскурсия бесплатная, необходима только предварительная запись по телефону краеведческого отдела: 264-73-11.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 сентября - День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

12 сентября - Александр Сытник.

12 сентября - День семейного общения.

12 сентября - День видеоигр.

12 сентября – День джипера.

12 сентября - День поощрения.

12 сентября - День шоколадно-молочного коктейля.

12 сентября - День осознанности.

12 сентября - День заглядывания в окна.

12 сентября - День памяти преподобного Христофора Римлянина.

12 сентября -Международный день вязания крючком.

12 сентября - День виртуальной бутылки.

Именины 12 сентября отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Макар, Леонид, Игнат, Иван, Денис, Даниил, Григорий, Гавриил, Афанасий, Алексей, Александр, Прасковья, Милица и Елизавета.