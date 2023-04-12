Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 апреля.

В девять часов 30 минут в Челябинске состоится антикризисный хакатон, в котором примут участие около сотни собственников и руководителей промышленных предприятий несырьевого сектора со всего Южного Урала (Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1, офисный центр «Гринплекс»).

В девять часов 30 минут в Челябинской областной больнице представители СМИ смогут побывать в офтальмологической операционной, где им покажут операции на глазах. Андрей Кузнецов расскажет, как спасал от слепоты двух шахтеров, которых доставили в ЧОКБ из Пласта после взрыва в шахте (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, четвертый корпус).

В 10 часов начнется выставка-форум «Дорожный сезон. Опыт. Развитие инновации» (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 10 часов – торжественная церемония открытия.

В 10 часов 10 минут министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев выступит с докладом «Дорожный сезон 2023: задачи, планы, перспективы».

В 10 часов 20 минут начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» расскажет об основных направлениях развития сети федеральных автомобильных дорог.

В 11 часов - заседание научного совета.

С 10 до 12 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Платные услуги филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4361).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая особенностям нового полевого сезона в Челябинской области («АиФ-Челябинск»).

В 11 часов в Областной клинической больнице №3 состоится открытие самой крупной лаборатории Челябинской области. Она оснащена высокопроизводительными лабораторными роботами мирового класса, технологиями с использованием искусственного интеллекта. Журналистам продемонстрируют, как работает пневмопочта, которая позволяет доставить пробирки из всех отделений больницы в лабораторию за 10-20 секунд (Челябинск, пр. Победы, 287, холл стационара).

В 12 часов состоится пресс-конференция по приёмной кампании в ССУЗы Челябинской области («АиФ-Челябинск»).

В 12 часов состоится торжественное открытие XXVII городского фестиваля «Весна студенческая» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, институт культуры).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная Межрегиональному фестивалю «Flamenco de primavera» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов в Молодёжном театре состоится финал Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА». В программе: читка пьес, лекции, разговоры с драматургами (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов - Алина Гударёва (Москва) «Новые направления сценических искусств. Саунд драма» (16+).

В 14 часов – «Фабрика по изготовлению Вундеркиндов», драматург Анна Морозова, режиссёр Екатерина Романова (12+).

В 17 часов - «Слепая зона», драматург Юлия Бочарова, режиссёр Алексей Мухин (18+).

В 19 часов 0 минут - «Все проходит», драматург Ольга Потапова, режиссёр Борис Черев (18+).

В 13 часов 30 минут в Доме архитектора состоятся публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство детского сада на 206 мест) в границах Краснопольского проспекта и ул. Профессора Благих (Челябинск, проспект Ленина, 41А).

В 15 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится торжественное открытие выставки «Человек, изменивший русский театр», посвященный 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. Работа экспозиции продлится до 13 мая (Челябинск, пр. Ленина, д. 60)

В 18 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится презентация книг, изданных по итогам мастерской Сергея Лукьяненко (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, главный зал).

В 19 часов Классический Национальный Русский балет п/р В. Бутримовича покажет в Челябинске «Лебединое озеро» (6+) (Челябинск, ул. Цвиллинга, 54, ДК Железнодорожников).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Тушь и перо» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 апреля 2023 года - Великий (Чистый) четверг у православных христиан.

13 апреля – День мецената и благотворителя в России.

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.

13 апреля в народном календаре - Ипатий Чудотворец.

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса.