Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 апреля.

Министерство экологии проведет рейдовые мероприятия на особо охраняемые природные территории. Проверки пройдут на территории баз отдыха и популярных туристических зонах на предмет соблюдения режима водоохраной зоны и обеспечения свободного доступа граждан в береговую полосу общего пользования (отъезд от пл. Революции, 4).

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по строительной политике (Кирова, 114, ЗСО, гербовый зал).

В 11 часов состоится открытие международной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции». Пройдет церемония торжественного гашения почтовой карточки, посвященная раскопкам укрепленного поселения бронзового века Аркаим, открытого экспедицией Челябинского государственного университета в 1987 году, выпущенной АО «Марка» в 2021 г. ко Дню российской наук (ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, учебный корпус № 1, концерен-зал).

В 11 часов на абонементе Публичной библиотеки проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов передаст Публичке и библиотекам Челябинской области 100 экземпляров сборника научных статей ЮУрГУ «Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Цифровая прокачка Челябинской области: итоги».

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 12 часов 15 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания по бюджету (Кирова, 114, ЗСО, гербовый зал).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике (Кирова, 114, ЗСО, гербовый зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 апреля – День мецената и благотворителя в России.

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