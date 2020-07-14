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Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

Общество
Вчера, 23:41
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июля.

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Чем удивят южноуральцев новые библиотеки».

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июля - Всемирный день навыков молодежи.

15 июля в народном календаре – Берегиня.

15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Общество
13.07.20 17:59
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10.07.20 15:17
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