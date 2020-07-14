Анонсы событий и мероприятий на 15 июля
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Вчера, 23:41
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июля.
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Чем удивят южноуральцев новые библиотеки».
ДЛЯ СПРАВКИ
15 июля - Всемирный день навыков молодежи.
15 июля в народном календаре – Берегиня.
15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
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