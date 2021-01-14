В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона

Анонсы событий и мероприятий на 15 января

С наступлением морозов в Челябинске активизировались уличные грабители

«Пятёрочка» ждет в гости каждый день

В Новый год с новым слоганом

Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»

Правительство окажет помощь семьям южноуральцев, где дети потеряли родителей в ДТП

Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом запускают рельсовый автобус «Орлан»

В Челябинской области растет число заболевших учителей в школах, один класс отправлен на карантин

Анонсы событий и мероприятий на 15 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 января

В 10 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» состоится пресс-конференция по крещенским купаниям (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 11 часов Челябинская областная клиническая больница расскажет о разработанной в учреждении системе мер эпидемиологической безопасности, которая позволяет защищать пациентов и персонал в период пандемии (ул. Воровского, 70, корпус 2, третий этаж, кабинет 310).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Защита прав человека в Челябинской области: главные итоги 2020 года».

В 14 часов в онлайн-формате состоится областной классный час, посвященный Дню образования Челябинской области.

Справка.

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации.

15 января в православном календаре - День памяти святого Серафима Саровского.

15 января в народном календаре – Сильвестров день или Куриный праздник.