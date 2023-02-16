Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 17 февраля.
Состоится рабочий визит в Челябинск министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.
В 10 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева посетит отремонтированную Детскую городскую клиническую поликлинику №6 г. Челябинск (ул. Новороссийская, 65,вход с торца здания).
В 11 часов стартуют финальные соревнования XX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» в Верхнеуральске.
Программа:
В 7 часов 30 минут – отъезд журналистов Верхнеуральск (от здания правительства -Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).
С 11 до 12 часов – соревнования по стрельбе руководителей команд – участников Спартакиады, пресс-подходы к ним (ФОК).
С 13 часов 30 минут до 14 часов - пресс-подходы к гостям.
С 14 часов до 15 часов 30 минут – торжественная церемония открытия, пресс-подходы.
В 15 часов 30 минут – выезд на соревнования по мини-футболу (стадион Олимпийский).
В 12 часов начнутся финальные бои чемпионата и первенства Уральского федерального округа среди женщин всех возрастов (Челябинск, ул. Коммуны, 98А, СК «Динамо»).
В 14 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча с юристом Евгением Черепаниным, представителем Ассоциации юристов России (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ, третий этаж, Центр правовой и деловой информации).
В 17 часов в ДК Станкомаш состоится танцевальная программа для людей серебряного возраста, которая примут участие солисты хора «Поющие сердца», студии вокала «Натали», танцевально-спортивный клуб «Виктория» и мастер-виртуоз аккордеона Алексея Путилова (ул. Тухачевского, 3).
В18 часов в Клубе «Шершни» состоится концертная программа «О подвигах, о славе, о любви», посвященная Дню защитника Отечества (микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3А).
В программе выступление:
- вокальной студии «Вдохновение»,
- вокальной студии «Мелодия»,
- ансамбля современного танца «PROдвижение».
В 18 часов 30 минут в Молодёжном театре состоится премьера спектакля о мужском одиночестве по пьесе Константина Стешика «Друг мой» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).
АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.
АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.
АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.
ДЛЯ СПРАВКИ
17 февраля - Международный день спонтанного проявления доброты.
17 февраля - День российских студенческих отрядов.
17 февраля - День Службы горючего Вооруженных Сил России.
17 февраля в народном календаре - Никола Студеный.
17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие для публики Эрмитажа.