Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 февраля.
В 9 часов состоится заседания комитета по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).
В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «Чем студенческие отряды привлекают молодежь Южного Урала».
В 10 часов 30 минут в режиме онлайн состоится 203-е заседание избирательной комиссии Челябинской области.
В 10 часов 30 минут состоится заседание комитета по строительной политике Заксобрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).
В 11 часов пройдет торжественное открытие нового помещения МБУ «Институт гражданской безопасности» Челябинска с участием заместителя главы города Александра Астахова (улица Горького, 47).
В 11 часов состоится заседание комитета по законодательству Заксобрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, кабинет 504).
В 12 часов состоится заседание комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).
В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета по бюджету Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).
В 15 часов состоится заседание комитета по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, улица Кирова, 114, гербовый зал).
В 18 часов в Челябинске состоится открытие «Сквера студенческих отрядов» и будет открыта уличная фотовыставка, посвященная движению студотрядов (пересечение проспекта Ленина и улицы Тернопольской).
ДЛЯ СПРАВКИ
17 февраля - Международный день спонтанного проявления доброты.
17 февраля - Никола Студеный.
17 февраля - Всемирный день человеческого духа.
17 февраля - День построения воздушных замков.
17 февраля - День капусты.
17 февраля - День российских студенческих отрядов.
17 февраля - День Службы горючего ВС РФ.
17 февраля – именины отмечают Ян, Юрий, Федор, Теодор, Сергей, Серафим, Петр, Остап, Николай, Михаил, Кирилл, Иосиф, Иван, Ибрагим, Егор, Дмитрий, Георгий, Василий, Борис, Аркадий, Андрей, Алексей, Александр, Катарина, Екатерина, Анна.