Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября
Общество
Сегодня, 17:07
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 сентября.

В 10 часов в челябинском техникуме-интернате, где молодых инвалидов обучают востребованным на рынке труда профессиям, начинается производственная практика (улица Марченко, 31).

В 11 часов в Челябинске состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается в России впервые. Эксперты расскажут о факторах, влияющих на безопасность пациентов, об основных нарушениях в медучреждениях Челябинской области, о контроле качества медицинских услуг, об укомплектованности поликлиник и больниц, о доступности высокотехнологической помощи (пресс-центр «АиФ», улица Российская, 67, девятый этаж).

В 16 часов в Челябинске пройдет первый этап XXXIV конференции челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», где делегаты подведут итоги избирательной кампании 2019-го года и рассмотрят вопрос о формировании городской думы (Уральский социально-экономический институт, улица Свободы, 155/1, актовый зал).

В 2 часа 30 минут (ночи) в челябинском аэропорту приземлится самолет с шестикратной чемпионкой мира по паралимпийскому плаванию Валерией Шабалиной, которая привезет из Лондона шесть медалей различного достоинства.

В 11 часов 30 минут в Челябинск из Лондона прилетит пловец Дмитрий Черняев, который заработал на чемпионате мира в столице Великобритании по параплаванию две медали.

СПРАВКА

17 сентября - День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября - День разговоров с городом.

17 сентября - День щекотунчиков.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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