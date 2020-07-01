Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2 июля.

В 10 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит МАОУ «Образовательный центр» № 2 в Челябинске, где проверит готовность образовательного учреждения к проведению Единого государственного экзамена и пройдет процедуру тестовой сдачи ЕГЭ по истории (ул. Скульптора Головницкого, 5).

С 11 часов до 14 часов 30 минут министерство экологии Челябинской области, компания «Полигон ТБО» и Российский Союз Молодежи региона проведут совместный убботник. После него активисты РСМ смогут побывать на территории цеха по переработке мусорных пакетов и производству пластиковых гранул Полигона ТБО и своими глазами увидеть, как перерабатывается наш мусор.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 июля - Международный день спортивного журналиста.

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).

2 июля в народном календаре – Зосима Пчельник.

2 июля 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.